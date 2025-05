Ciclismo Pedersen tappa e maglia al Giro da martedì in Italia

Roma, 11 mag. (askanews) – Mads Pedersen non trema sulla salita di Qafa e Llogarasë, sfrutta ancora il lavoro della sua Lidl Trek e premia la squadra con un’altra volata imperiale in quel di Valona, terza tappa del Giro d’Italia. Il danese sfila la maglia rosa a Primoz Roglic e porta in Italia il simbolo del primato.Il campione del mondo 2019 piazza la squadra a fare il ritmo sulla tosta salita di Qafa e Llogarasë, non si scompone di fronte agli attacchi di Lorenzo Fortunato e Pello Bilbao e dopo il ricongiungimento in pianura battezza tutti con un’altra volta regale in quel di Valona. Il suo secondo successo in questo Giro d’Italia dopo aver stappato la corsa a Tirana, in terzo in assoluto alla corsa rosa dopo la perla di Napoli nel 2023. Domani riposo. martedì la carovana arriva in Italia con la quarta tappa: Alberobello-Lecce (189 km) tappa pianeggiante con un solo breve strappo a Putignano. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Segui queste discussioni sui social

#SerieA | ?Le parole di #Vanoli in conferenza stampa: "Contro l'Inter recuperiamo #Ricci e #Linetty#Sosa da valutare domani, mentre #Karamoh e #Pedersen difficilmente ci saranno Leggi la discussione

???????????????? ???????????? ???????? ???????? ???? ???????????? ?????? ???????? ???? ???????????? ???????? ????????Mads Pedersen heeft de eerste etappe van de 108e Ronde van Italië op zijn naam geschrevenDe Deense renner van Lidl-Trek was de snelste in de sprint van een klein peloton na … Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giro d'Italia 2025, la gioia di Pedersen: "Bello aver vinto la tappa e la maglia rosa" - Tirana (Albania), 9 maggio 2025 – C'è sempre una prima volta: alla soglia dei 30 anni, Mads Pedersen indossa per la prima volta in carriera la maglia di leader della classifica generale di un Grande Giro. E' infatti il danese ad aggiudicarsi la tappa 1 del Giro d'Italia 2025, battendo in volata chi come Wout Van Aert con il secondo posto ha un conto eternamente aperto. Bravo l'ex campione del mondo, ma ancora più brava la sua Lidl-Trek, oggi a sua totale disposizione anche nella figura di un energico ed enigmatico Giulio Ciccone. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Ciclismo, Jonathan Milan: “Oggi salvato le energie. Voglio difendere la maglia e vincere ultima tappa” - Giornata davvero complicata per Jonathan Milan nella quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2025. Il velocista della Lidl-Trek sperava di bissare il successo della seconda frazione ed invece si è staccato sul secondo GPM, a causa dei postumi della caduta di ieri.Ieri Milan è caduto quando mancavano 24 km al traguardo di Colfiorito, scivolando in una curva a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla fitta pioggia. 🔗Leggi su oasport.it

Giro d’Italia 2025: Pedersen vince la prima tappa e conquista la maglia rosa a Tirana. Brutta caduta per Landa - Mads Pedersen si aggiudica la prima maglia rosa del Giro d'Italia dopo aver vinto la prima tappa (160 chilometri) che ha portato i corridori da Durazzo a Tirana, in AlbaniaL'articolo Giro d’Italia 2025: Pedersen vince la prima tappa e conquista la maglia rosa a Tirana. Brutta caduta per Landa proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ciclismo, Pedersen tappa e maglia al Giro, da martedì in Italia; Giro: Pedersen vince la terza tappa e si riprende la maglia rosa; Pedersen concede il bis: vittoria a Valona; Giro d’Italia, terza tappa: ancora Pedersen, bis a Valona e nuova maglia rosa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ciclismo, Pedersen tappa e maglia al Giro, da martedì in Italia - Roma, 11 mag. (askanews) – Mads Pedersen non trema sulla salita di Qafa e Llogarasë, sfrutta ancora il lavoro della sua Lidl Trek e premia la squadra con un’altra volata imperiale in quel di Valona, t ... 🔗askanews.it

Giro: Pedersen vince la terza tappa e si riprende la maglia rosa - Mads Pedersen (Lidl Trek) ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia, la Valona-Valona di 160 km, ultima del trittico d'apertura in Albania. Il danese si è così ripreso la maglia rosa che ieri era stat ... 🔗ansa.it

Giro d’Italia 2025, Pedersen vince la terza tappa e si riprende la maglia rosa - Uno scatenato Mads Pedersen ha vinto anche la terza tappa del Giro d'Italia 2025, la Valona-Valona di 160.0 km ultima frazione in terra albanese. Il corridore ... 🔗msn.com