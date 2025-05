Chiara Ferragni festeggia il compleanno nella dimora esclusiva da 6000 euro a notte

Per festeggiare il compleannoChiaraFerragni ha portato famiglia e amici in una villa in Costa Azzurra. L'affitto settimanale va da 42.000 a 98.000 euro. 🔗Leggi su Fanpage.it

Chiara Ferragni festeggia il compleanno in Costa Azzurra tra amici e panorami romantici - In una villa da sogno e un gruppo di amici selezionatissimi, l’imprenditrice digitale ha organizzato un weekend all’insegna del relax 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Chiara Ferragni festeggia il compleanno in solitudine: "Quest'anno festeggio diversamente...". I messaggi - Un compleanno insolito quello dei 38 anni di Chiara Ferragni nata il 7 maggio. L’imprenditrice digitale infatti non è con i suoi bimbi, né con gli amici di sempre, né con il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. Chiara si trova ad Abu Dhabi per un viaggio di lavoro e così alle sette del mattino ha condiviso una su...Prosegui la lettura 🔗Leggi su milleunadonna.it

Chiara Ferragni festeggia il compleanno di Leone: “Hai dato senso e scopo alla mia vita” - Chiara Ferragni molla gli impegni di lavoro e torna a Milano per festeggiare il compleanno del suo primogenito Leone, che […]Continua a leggere Chiara Ferragni festeggia il compleanno di Leone: “Hai dato senso e scopo alla mia vita” su Perizona.it 🔗Leggi su perizona.it

