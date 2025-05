Chi è Dominic Vavassori il 19enne italo-brasiliano che sta trascinando l'Atalanta U23 verso il sogno Serie B

Trentino, 19enne uccide il padre per difendere la mamma - Ha ucciso il padre per difendere la mamma dall’ennesima aggressione: è successo a Mezzolombardo, in Trentino, nella notte tra giovedì e venerdì. La vittima è un uomo di 46 anni di origine bosniaca, ucciso con una serie di coltellate dal figlio 19enne, che non si è allontanato dopo l’assassinio. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Trento e il nucleo investigativo del comando provinciale, che stanno ricostruendo la dinamica del delitto. 🔗 Leggi su lapresse.it

Atletica, sciabolata d’inverno: un 19enne sotto i 10” sui 100 metri! Folata africana, primo uomo dell’anno - Già al 15 marzo, quando nell’emisfero boreale si stanno consumando gli ultimi giorni di inverno, è arrivato il primo sub 10 secondi sui 100 metri. L’iconica barriera sul rettilineo è stata infranta per la prima volta in questa annata agonistica da uno dei tanti giovani emergenti del panorama internazionale: il sudafricano Bayanda Walaza ha stampato un convincente 9.99 nelle semifinali dei Campionati Provinciali AGN a Pretoria. 🔗 Leggi su oasport.it

Picchia e minaccia l’ex fidanzatina di 15 anni e la madre accorsa in suo aiuto: arrestato 19enne - Ha minacciato e aggredito l’ex fidanzata 15enne e sua madre, accorsa per venirle in aiuto. Per questo un 19enne è stato arrestato per atti persecutori. L’intervento della polizia si è reso necessario dopo l’ultimo episodio di atteggiamenti minacciosi: la nonna della ragazzina aveva avvisato la polizia della presenza del giovane vicino alla propria abitazione nel quartiere Mortise. Fermato e portato in Questura, il 19enne, di origini tunisine, irregolare e senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza differita per i messaggi minacciosi inviati alla ragazza poche ore prima. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it