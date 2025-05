Continua ad accadere, sembra di leggere sempre lo stesso canovaccio di vita: all’improvviso e senza segnali d’allarme la persona che si è presa cura, spesso per una vita intera, di un suo caro con disabilità, decide che non può più andare avanti così. E compie l’estremo gesto: uccide la persona cui ha dedicato la sua esistenza e poi si toglie la vita. Omicidio-suicidio, strage familiare. Tutto si condensa in questi termini. Gesto di follia, disperazione o di incondizionato amore, secondo la bontà di chi legge. Non sta a noi giudicare. Ciò che noi abbiamo il dovere di giudicare è la società in cui viviamo, che non si accorge di cosa stia accadendo. La domanda che ci interroga è perché la società non sa riconoscere la fragilità. Anzi, la evita perché di queste situazioni deve occuparsi lo Stato, gli Enti preposti, le associazioni, comunque qualcun altro. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi cura familiari con disabilità: "Urgente un cambio di sguardo contro i drammi della solitudine"