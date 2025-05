Chi affronteranno Errani Paolini ai quarti a Roma? Possibile un suggestivo derby con Tyra Grant!

In breve da Zazoom:

Le campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini, terze teste di serie nel doppio femminile agli Internazionali d’Italia 2025, hanno brillantemente raggiunto i quarti di finale nel prestigioso torneo WTA 1000 di Roma. Tuttavia, le due atlete devono ancora scoprire chi saranno le loro prossime avversarie, che emergeranno nei prossimi incontri, alimentando l'attesa per un percorso avvincente sulla terra battuta della capitale.

Le campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della terza testa di serie nel tabellone di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, si sono qualificate per i quarti di finale del torneo di categoria WTA 1000 in corso sulla terra battuta outdoor di Roma.Le campionesse olimpiche, però, non conoscono ancora i nomi delle prossime avversarie, che usciranno dalla sfida tra due coppie che avevano ricevuto una wild card per il tabellone principale e poi hanno vinto all’esordio, ovvero le azzurre Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato e la filippina Alexandra Eala e la statunitense Coco Gauff.Il match in questione, però, non è presente nel programma di domani, e si giocherà con ogni probabilità martedì 13 maggio: l’incontro dei quarti di finale dovrebbe disputarsi tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, dato che le semifinali sono previste venerdì 16 e la finale è in programma domenica 18. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi affronteranno Errani/Paolini ai quarti a Roma? Possibile un suggestivo derby con Tyra Grant!

Segui queste discussioni sui social

Sotto 5-1 nel secondo set hanno rimontato ma cosa hanno fatto???#Tennis #BillieJeanKingCup #Paolini #Errani Leggi la discussione

There are tennis players that are mostly unrecognised despite an impressive career with 4 slams won and an olympic gold medal in doubles with two different partnersAll this while being (for a tennis player) “tiny” (164cm and 58kg)Congr… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: le olimpioniche inseguono i quarti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-NAKASHIMA DALLE 11.00LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SAKKARI (2° MATCH DALLE 11.00, NON PRIMA DELLE 13.00)Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid (SPA) tra le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini e Veronika Kudermetova ed Elise Mertens.Azzurre che hanno esordito positivamente nel torneo madrileno, dopo la cocente sconfitta all’esordio a Stoccarda in cui furono per ben 4 volte a due punti dal match nel tie-break finale prima di soccombere ad ... 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia dei quarti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid (SPA) tra le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini e Veronika Kudermetova ed Elise Mertens.Azzurre che hanno esordito positivamente nel torneo madrileno, dopo la cocente sconfitta all’esordio a Stoccarda in cui furono per ben 4 volte a due punti dal match nel tie-break finale prima di soccombere ad Alexandrova/Zhang. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Alexandrova/Zhang 2-6 6-2 8-10, WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano ai quarti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-NIEMEIER (2° MATCH DALLE 12.30)18:30 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini-Alexandrova/Zhang. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.18:28 Continua dunque il periodo altalenante in doppio per le campionesse Olimpiche, che dopo il successo colto a Doha hanno collezionato 4 sconfitte in 5 incontri. 🔗Leggi su oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Wta Roma, Errani/Paolini ai quarti in doppio: Fernandez/Putintseva ko. VIDEO; Errani Paolini nel doppio del Roland Garros 2024: quando i quarti di finale con Navarro/Shnaider, orario partita e precedenti | Tennis WTA; Australian Open, Bolelli-Vavassori ai quarti. Delusione Paolini-Errani; Errani/Paolini, semifinale Olimpiadi Parigi 2024: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Internazionali d’Italia: Errani e Paolini volano ai quarti nel doppio femminile - Sara Errani e Jasmine Paolini volano ai quarti nel doppio femminile agli Internazionali d’Italia dopo aver superato Fernadez e Putinseva ... 🔗msn.com

Wta Roma, Errani/Paolini ai quarti in doppio: Fernandez/Putintseva ko. VIDEO - Sara Errani e Jasmine Paolini battono Leylah Fernandez e Yulia Putintseva e si qualificano per i quarti di finale del torneo di doppio agli Internazionali d'Italia. Le due azzurre, campionesse in cari ... 🔗sport.sky.it

WTA Roma: successo col brivido per Errani e Paolini - Tennis - WTA | Sotto nel primo parziale e ancora nel super-tiebreak, le campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini battono la coppia Fernandez/Putintseva e avanzano ai quarti ... 🔗ubitennis.com