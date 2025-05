Che meraviglia il nuovo singolo di Davide De Marinis

Dal 9 maggio, il nuovo singolo di Davide De Marinis, “Che meraviglia”, arriverà in radio, con produzione e arrangiamenti di Paolo Agosta. Già disponibile in digitale, il brano fa parte della colonna sonora del film “Sei sempre stata tu” (SAC Music). De Marinis condivide il suo affetto per questa canzone d’amore, che racconta momenti speciali e significativi della vita.

Ph. Mirko FragaleMILANO – Dal 9 maggio arriva in radio “Che meraviglia”, il nuovosingolo inedito di Davide De Marinis, produzione e arrangiamenti di Paolo Agosta, brano, già disponibile in digitale, che è nella colonna sonora del film “Sei sempre stata tu” (SAC Music). «“Che meraviglia” è la mia nuova canzone d’amore, canzone a cui tengo molto – racconta Davide De Marinis – perché se nella vita riusciamo a vivere dicendo “Che meraviglia” viviamo davvero meglio. La meraviglia che tutti abbiamo è un dono, basta alimentarlo e poi donarlo».«Nel brano e ancora in maniera più evidente nel videoclip “Che meraviglia” Davide De Marinis racconta la storia di Christian: uomo quarantenne, affetto dalla sindrome della fantasia compulsiva (Maladaptive drydreaming), riflettendosi nel personaggio che lo interpreta all’interno della storia narrata nel cortometraggio dal titolo “Sei sempre stata tu” e vestendone i panni del momento, del suo presente attuale, ossia un semplice pigiama bianco da internato del reparto di patologie della mente. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Che meraviglia”, il nuovo singolo di Davide De Marinis

