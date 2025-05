che dia lezioni proprio lui lucarelli infilza ancora fedez

La gionalista non fa passare sotto silenzio lo sfogo di Fedez su quanto accaduto nella Kings League, durante la quale il rapper ha sfiorato lo scontro con un altro presidente 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Mozioni sul riarmo europeo, Conte (M5S): «Meloni ci svende all’Europa, non dia più lezioni di patriottismo» – Video - Il tono veemente di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, invade l’emiciclo della Camera dei deputati durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni per il riarmo europeo: «Meloni ci svende all’Europa, non dia a noi lezioni di patriottismo». Questa mattina, 10 aprile, i parlamentari stanno votando le mozioni sul piano di riarmo del Vecchio Continente, il Rearm Europe, oggi Readiness2030. 🔗Leggi su open.online