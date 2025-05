Che cos’è il powder mapping il contour personalizzato e impalpabile

L’hanno utilizzata anche Kylie Jenner e Hailey Bieber, la nuova tecnica di contouring spiegata passo passo da Mary Phillips, truccatrice di punta a Hollywood. Si chiama powdermapping, e ha conquistato il web grazie al contouring impalpabile. La traduzione letterale è “mappatura della polvere”, e consiste nell’utilizzare le polveri più scure per creare un contour molto leggero ma efficace per scolpire i lineamenti.powdermapping, il contourimpalpabile e personalizzatoLo strumento principale sono, appunto, le polveri. Il segreto di questa tecnica sta proprio nella personalizzazione del prodotto. Infatti, sostiene Phillips, ogni area del viso richiede uno specifico tipo di cipria. Qui, le diverse texture si prestano a esaltare al meglio le caratteristiche della pelle. Sappiamo bene infatti che ogni area del viso può risultare più sottile e secca in zone come ad esempio il contorno occhi, oppure più sebacea e porosa in zone come la zona T e il mento. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Che cos’è il powder mapping, il contour personalizzato (e impalpabile)

