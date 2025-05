Champions League tra l'Inter e la storia c'è il Psg | nerazzurri a un passo dall’impresa ma le quote premiano Luis Enrique

Sarà il Psg l`avversaria dell`Inter nella finale di ChampionsLeague di sabato 31 maggio a Monaco, in una sfida inedita. La squadra di LuisEnrique. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Yamal mette in mostra dopo che Thuram fa la storia della Champions League - 2025-04-30 22:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Marcus Thuram ha segnato il gol più veloce di sempre nella semifinale della Champions League per dare un vantaggio di shock contro il Barcellona, ??ma il primo tempo apparteneva al talento generazionale di Lamine Yamal.Il prodigio di 17 anni era in forma sensazionale dopo che Thuram ha segnato con un brillante taglio dopo 30 secondi e Denzel Dumfries aveva raddoppiato il vantaggio dei visitatori su 21 minuti con una finitura altrettanto enfatica. 🔗Leggi su justcalcio.com

Champions League, Inter-Barcellona già nella storia: San Siro soldout, super coreografia - Milano, 6 maggio 2025 – San Siro soldout con oltre 75mila spettatori (4.500 da Barcellona). Incasso record da circa 14 milioni di euro. E tutto lo stadio colorato di nerazzurro per l'occasione. Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, dopo il 3-3 dell'andata, è una partita già entrata, di fatto, nella storia.Decibel altissimi ben prima delle 21. Boati per i nerazzurri, soprattutto per Lautaro rientrato dopo la lesione rimediata proprio in Catalogna. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Inzaghi entra nella storia dell’Inter: mai nessuno meglio di lui in Champions League! Il dato è impressionante - di RedazioneInzaghi entra nella storia dell’Inter: mai nessuno meglio di lui in Champions League! Il dato è impressionante dopo la vittoria sul FeyenoordDa quando Simone Inzaghi si è insidiato sulla panchina dell’Inter, il club nerazzurro ha ritrovato una certa dimensione europea che nei precedenti anni aveva fatto fatica a dimostrare. La finale di Champions League di Istanbul è solo la punta dell’iceberg di quello che è il percorso fatto in questi anni dall’allenatore ex Lazio. 🔗Leggi su internews24.com

Champions League, tra l'Inter e la storia c'è il Psg: nerazzurri a un passo dall’impresa, ma le quote premiano Luis Enrique - ROMA - Sarà il Psg l'avversaria dell'Inter nella finale di Champions League di sabato 31 maggio a Monaco, in una sfida inedita. La squadra di Luis Enrique batte ancora l'Arsenal e cercherà di ... 🔗agipronews.it

Tutte le finali di Champions League nella storia dell’Inter - I tifosi dell’Inter ricorderanno per molti anni la data del 6 maggio 2025 visto lo strepitoso successo che c’è stato contro il Barcellona al termine di una partita epica giocata nella semifinale di ... 🔗passioneinter.com

L'Inter in finale di Champions League: la cifra che ha incassato è la più alta di sempre - Introiti da record per il club nerazzurro, che stacca anche la Juve 2016/17 in questa speciale classifica: il bottino può crescere ancora in caso di vittoria a Monaco ... 🔗msn.com