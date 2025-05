Champions League dopo l’impresa con il Barcellona l’Inter può sognare | il trionfo a 225

La semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona è stata una partita indimenticabile, per i tifosi nerazzurri ma anche per tutti gli amanti del. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Segui queste discussioni sui social

#LaLiga | Le formazioni ufficiali del #Clásico tra #Barcellona e #RealMadrid Leggi la discussione

La #direttiva #tecnica di #Barcellona stravolgerà i valori in pista? I pareri degli opinionisti #Sky it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

Maifredi ridimensiona la Juve: «Non è un’impresa battere il Cagliari, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League» - di Redazione JuventusNews24Maifredi ha commentato Cagliari-Juve: le dichiarazioni dell’ex allenatore dei bianconeri sull’ultimo matchA Tutto Cagliari, l’ex tecnico bianconero Maifredi ha commentato Cagliari–Juve. Le sue parole.MAIFREDI – «È nell’ordine delle cose il fatto che la Juve potesse battere il Cagliari. Non è che i bianconeri abbiano compiuto un’impresa, né tantomeno questo risultato deve essere accolto come una disfatta dai rossoblù. 🔗Leggi su juventusnews24.com

LIVE Barcellona-Inter, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: serve un’impresa al Montjuïc dopo 3 sconfitte consecutive - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dell’incontro tra Barcellona ed Inter, valido per la semifinale d’andata della Champions League 2024-2025.Dopo il sofferto e intenso passaggio del turno contro i tedeschi del Bayern Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi ha incanalato tre sconfitte consecutive, due in campionato (Bologna, Roma) e una in Coppa Italia (Milan), facendo svanire definitivamente il sogno Triplete. 🔗Leggi su oasport.it

Ranking UEFA aggiornato, giovedì giornata decisiva: come cambia dopo la qualificazione dell’Inter. La situazione per il quinto posto in Champions League - di Redazione JuventusNews24Ranking UEFA aggiornato: il quinto posto Champions si avvicina? La classifica aggiornata e quanto accadrà nei prossimi giorniSi aggiorna il ranking per nazioni dopo la prima giornata degli ottavi ritorno di Champions League. La giornata di giovedì sarà decisiva per l’Italia per avvicinarsi alla Spagna. Le prime due nazioni avranno diritto ad un posto extra per la prossima stagione di Champions League e anche la Juve segue interessata. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Inter eroica, è in finale di Champions League: impresa storica contro il Barcellona in semifinale; Inter-Barcellona di Champions League risultato 4-3, impresa dei nerazzurri: gol decisivo di Frattesi ai supplementari, è finale; Coppe europee, Inter in finale, Fiorentina sfiora l’impresa; Da Inter Mitica a Interstellar: i giornali celebrano l'impresa dei nerazzurri contro il Barcellona a San Siro (4-3). 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Champions League – Dopo l’impresa con il Barcellona, l’Inter può sognare. La vittoria della Champions League è a 2,25 su Sisal.it - Roma, 07 maggio 2025 – La semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona è stata una partita indimenticabile, per i tifosi nerazzurri ma anche per tutti gli amanti del calcio. La vittoria per 4 -3 ai te ... 🔗adnkronos.com

Il momento di Taremi: ha lasciato il segno in Champions, ora Inzaghi gli affida la speranza-Scudetto - Ultime battute di una stagione entusiasmante, ma anche logorante: citofonare Inter, che alla metà di aprile sognava il Triplete dopo una cavalcata colma di difficoltà. 🔗msn.com

Champions League: dopo l’impresa con il Barcellona, l’Inter può sognare. La vittoria del trofeo è a 2,25 su Sisal.it - Champions League, gli esperti di Sisal indicano le quote antepost con la possibile vittoria dell'Inter nella competizione dopo la vittoria sul Barcellona. 🔗agimeg.it