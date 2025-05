Chamila Wijesuriyauna trovata con tagli a gola e polsi | il video di lei con Emanuele De Maria prima della scomparsa

Come vanno le ricerche dell'omicida Emanuele De Maria e della donna scomparsa Chamila Wijesuriyauna - Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, il cinquantenne italo egiziano accoltellato all'alba di sabato fuori dall'hotel Berna di via Napo Torriani a Milano, si è svegliato. L'uomo, cameriere presso lo stesso albergo, è stato aggredito con cinque fendenti dal collega Emanuele De Maria, detenuto per omicidio... 🔗 Leggi su milanotoday.it

Il marito di Chamila Wijesuriyauna, dipendente d’hotel scomparsa: “Temo le abbiano fatto del male” - "Aveva lasciato sul tavolo il cibo da preparare per la cena, non può essere andata via volontariamente", dice a Fanpage.it il marito di Chamila Wijesuriyauna, 50enne scomparsa il 9 maggio e al lavoro nello stesso hotel in cui un dipendente ha accoltellato un collega.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it