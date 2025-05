Chamila scomparsa l’angoscia del marito | Chiamate a vuoto poi la risposta di un uomo De Maria? Non so chi sia

Cinisello Balsamo, 11 maggio 2025 – Gentili, sempre col sorriso, riservati. Così i vicini di casa, in via Gorky, di fronte al Parco Nord, dipingono Chamila e suo marito Himanshu. Lo abbiamo incontrato ieri sera sotto casa, ancora disorientato dalla scomparsa della 50enne.Quando l’ha vista l’ultima volta?"Ieri (venerdì, ndr) mattina, prima di andare a lavoro. Almeno fino alle 14,30 è rimasta a casa insieme a nostro figlio, che stava studiando. Poi a lui ha detto che sarebbe andata in palestra. Lavoro come cuoco. In genere ritorno sempre nella pausa tra un turno e l’altro, ma ieri (venerdì, ndr) no”.Non l’ha più sentita? "Alle 15.20 l’ho chiamata e mi ha detto che era appena uscita dalla palestra. Poi alle 17.30 ho richiamato due volte, senza mai risposta. Poi sono tornato di nuovo a lavoro. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chamila scomparsa, l’angoscia del marito: “Chiamate a vuoto, poi la risposta di un uomo. De Maria? Non so chi sia”

