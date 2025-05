Cessate il fuoco tra India e Pakistan violato a poche ore dall’accordo | nuove esplosioni nel Kashmir

A poche ore dall’annuncio della tregua mediata dagli Stati Uniti, India e Pakistan si accusano reciprocamente di aver violato l’intesa. Le prime esplosioni si sono udite nel Kashmir controllato da Nuova Delhi, mentre le tensioni riaccendono il timore di un’escalation.La tregua infranta dopo poche oreIl Cessate il fuoco concordato sabato tra India e Pakistan, grazie alla mediazione statunitense, è durato appena poche ore. Già nel tardo pomeriggio, esplosioni hanno scosso le città di Srinagar e Jammu, nel KashmirIndiano, riaccendendo le tensioni tra i due vicini nucleari.Il ministro degli Esteri Indiano, Vikram Misri, ha accusato il Pakistan di “ripetute violazioni” dell’accordo, affermando che l’esercito Indiano si sta preparando a una “risposta adeguata”. Islamabad, dal canto suo, ha respinto le accuse, sostenendo che le forze Pakistane hanno agito con moderazione e che sono invece le truppe Indiane ad aver violato la tregua. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Cessate il fuoco tra India e Pakistan violato a poche ore dall’accordo: nuove esplosioni nel Kashmir

Ich fuhr 52 mal mit Zügen durch Indien, legte dabei etwa 14554 Kilometer zurück und war ca12 Tage 5 Stunden und 17 Minuten unterwegsTicketkosten lagen bei knapp 832 Euro#olliinindien #India #Delhi

Dupa ani de încalcari, India ?i Pakistan reiau acordul de încetare a focului în KashmirSâmbata, situa?ia la grani?a a fost calma, dar ambele par?i revendica "victoria" în ob?inerea acestui acord#India #Pakistan #Kashmir #Armistitiu #Gr…

Papa Leone XIV, il primo Regina Coeli in piazza San Pietro: "Pace giusta per l'Ucraina e cessate il fuoco a Gaza, bene tregua tra India e Pakistan" - "Cari fratelli e sorelle, buona domenica", sono state le prime parole del Papa, che questa mattina si è recato nelle Grotte vaticane per la messa Papa Leone XIV ha recitato il suo primo Regina Coeli in piazza San Pietro, dove sono presenti 150mila fedeli. Tantissime le persone per assistere a 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Papa Leone XIV: "Bene il cessate il fuoco tra India e Pakistan, si arrivi ad accordo duraturo" - (Agenzia Vista) Città del Vaticano, 11 maggio 2025 "Ho accolto con soddisfazione l'annuncio del cessate il fuoco tra India e Pakistan e auspico che attraverso i prossimi negoziati si possa presto giungere a un accordo durevole" così Papa Leone XIV, pronunciando il Regina Coeli dalla Loggia di San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su iltempo.it

Trump annuncia la "tregua immediata e completa", ma l'India accusa il Pakistan di non aver rispettato il cessate il fuoco - Nel Kashmir indiano sentite alcune esplosioni. L'esercito pakistano aveva lanciato l'Operazione "Bunyanun Marsoos", nome ripreso da un versetto coranico che significa "muro indistruttibile", come contrattacco all'offensiva di New Delhi 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

