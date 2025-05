Cessate il fuoco di 30 giorni proposto da Kiev Merz | Segnale positivo da Mosca

"Ieri a Kiev abbiamo chiesto ai nostri partner un Cessate il fuoco di 30 giorni per creare uno spazio per i negoziati. L'Ucraina ha accettato senza se e senza ma. Se la parte russa sta ora segnalando la volontà di parlare, questo è inizialmente un buon segno. Ma non è affatto sufficiente". Lo dice il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in una nota diramata dalla cancelleria. "Ci aspettiamo che Mosca accetti subito un Cessate il fuoco, che renderebbe possibile un vero e proprio negoziato. Prima devono tacere le armi, poi possono iniziare i colloqui", ha aggiunto. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cessate il fuoco di 30 giorni proposto da Kiev, Merz: "Segnale positivo da Mosca"

Ucraina, Zelensky: "Non attendere l'8 maggio per il cessate il fuoco: tregua immediata per 30 giorni" - Volodymyr Zelensky replica all'annuncio di Putin di un cessate il fuoco tra l'8 e il 10 maggio. "Altro manipolazione di Putin. Non si deve aspettare fino all'8 maggio. Il cessate il fuoco deve essere immediato, totale e incondizionato, per almeno 30 giorni, al fine di garantirne la sicurezza e la garanzia. Questa è la base che potrebbe portare a una vera diplomazia", ha detto il presidente ucraino. 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Macron, Starmer e Merz a Kiev, l’ultimatum a Putin (con l’ok di Trump): «Cessate il fuoco di 30 giorni subito». Il Cremlino: «Valuteremo» - Un cessate il fuoco «incondizionato» di 30 giorni, o la Russia sarà colpita da con una pioggia di «nuove massicce sanzioni economiche» e l’Ucraina rifornita di sempre più armi. È la posizione congiunta espressa oggi a Kiev da Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz e Donald Tusk. I quattro leader europei, alfieri dei cosiddetti «volenterosi», si sono recati oggi insieme in Ucraina per ribadire il loro sostegno al Paese guidato da Volodymyr Zelensky, ma anche per avanzare una nuova, forse ultima, proposta al Cremlino per uscire dall’impasse della guerra. 🔗Leggi su open.online

Ucraina: il cessate il fuoco di 30 giorni “non è un conflitto congelato” - Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha affermato che il cessate il fuoco di 30 giorni concordato tra USA e Ucraina “non è un conflitto congelato”. Ucraina: il cessate il fuoco “non è un conflitto congelato” Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha affermato che il piano di cessate il fuoco di 30 […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

