Cesena per Gaza Zuccali FdI | Discorsi insensati per fomentare odio

"Siamo davanti all'ennesimo episodio atto a fomentareodio nei nostri confronti". Gigliola Zuccali, coordinatrice di Fratelli d'Italia a Cesena, commenta così la manifestazione giovanile svoltasi a Cesena da una delegazione del Pd per condannare la grave situazione di Gaza e invitare a boicottare. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cesena per Gaza, Zuccali (FdI): "Discorsi insensati per fomentare odio"

