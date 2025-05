CentroMarca Banca | a Treviso l’atteso Torneo Calcio a 5 Bcc 2025

Il countdown è quasi giunto al termine per il Torneo di Calcio a 5 Bcc 2025, in programma a Treviso dal 31 maggio al 2 giugno. Questo attesissimo evento, giunto alla sua 21^ edizione, vede CentroMarca Banca come ospite d’onore, promettendo emozioni e competizione tra i ‘bancari sportivi’ di tutta Italia.

Sta quasi per terminare il countdown relativo al Torneo di Calcio a 5 Bcc 2025 (21^ edizione), in programma a Treviso dal 31 maggio al 2 giugno. Un evento da sempre molto atteso: i ‘Bancari sportivi’ saranno ospiti, per questa edizione, di CentroMarcaBanca. Un Torneo riservato, come da tradizione, a dipendenti, amministratori e sindaci di BCC e società del Credito Cooperativo (come Federazioni Locali ed enti soci di Federcasse), in particolar modo iscritti al Fondo Pensione Nazionale alla data del 14 marzo (come viene, tra l’altro, riportato dalla circolare istituzionaleufficiale presente nel sito web del Torneo Calcetto Iccrea Banca). Nell’occasione, divertimento e grande condivisione delle emozioni vanno a formare un connubio sicuramente vincente. D’altronde sport e valori sociali possono davvero fare la differenza. 🔗Leggi su Danielebartocciblog.it