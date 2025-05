Centocinquantamila fedeli a San Pietro per il primo Regina Coeli di Papa Leone segui la diretta

Folla di fedeli in piazza San Pietro per il primoRegina Coaeli di PapaLeone XIV che sara’ recitato dalla Loggia delle Benedizioni. Oggi e’ anche il Giubileo delle Bande e dello Spettacolo Popolare, dedicato a bande militari, istituzionali, amatoriali, folkloristiche, di paese, sportive, scolastiche e dei college, nonche’ a tutte le categorie afferenti allo spettacolo popolare in tutto il mondo. E in piazza San Pietro e anche in via della Conciliazione si respira un’aria di festa: palloncini, musica, giovani che improvvisano canti.Tante bandiere, tra cui spiccano quelle statunitensi. Sono 100 le bande che hanno sfilato in parata verso il sagrato della Basilica, dove si esibira’ anche la banda della Gendarmeria Vaticana. Oltre diecimila gli iscritti all’evento giubilare, provenienti da oltre 90 Paesi. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Centocinquantamila fedeli a San Pietro per il primo Regina Coeli di Papa Leone (segui la diretta)

