Negli ultimi giorni si è parlato molto del presunto allontanamento tra BelenRodriguez e la sorella minore Cecilia, che secondo indiscrezioni non si vedrebbero né parlerebbero più dallo scorso periodo pasquale. Inizialmente si era ipotizzato che il motivo della rottura potesse essere legato a una crisi tra Cecilia e il marito IgnazioMoser, a causa di un presunto tradimento. Tuttavia, nuove rivelazioni hanno fatto emergere un’altra verità.La presunta lite tra Cecilia e BelenSecondo quanto riportato da Vanity Fair, il rapporto tra le due sorelle si sarebbe incrinato non per motivi sentimentali, ma a causa di un episodio legato alla gravidanza di Cecilia. La giovane Rodriguez, che non ha ancora confermato ufficialmente la dolce attesa, avrebbe maturato un certo risentimento nei confronti della sorella maggiore per la scarsa attenzione e supporto ricevuti in un momento così delicato della sua vita. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Cecilia Rodriguez incinta, il presunto motivo delle tensioni con Belen e le voci contrastanti su Ignazio Moser