Cecilia Rodriguez incinta il commento della madre Veronica e il silenzio di Belen | nessuna reazione sui social

Cecilia Rodriguez annuncia con gioia la sua prima gravidanza, pronta a diventare mamma insieme al marito Ignazio Moser. La madre, Veronica Cozzani, celebra la dolce attesa sui social, mentre la sorella Belen rimane in silenzio, complicando ulteriormente i rapporti familiari. Scopri di più sulla reazione dei familiari alla bella notizia!

Cecilia Rodriguez ha annunciato di essere incinta per la prima volta: presto diventerà mamma con il marito Ignazio Moser. Sui social la madre Veronica Cozzani ha commentato la bella notizia: "I nonni ti aspettano". nessuna reazione invece dalla sorella Belen , con cui non parlerebbe da tempo.

