Cecilia Rodriguez è incinta | La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti

"Come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere" così CeciliaRodriguez annuncia la sua gravidanza proprio in occasione della Festa della mammaL'articolo CeciliaRodriguez è incinta: “La tua mamma e il tuo papà non vedonol’ora di conoscerti” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cecilia Rodriguez è incinta: “La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti”

Segui queste discussioni sui social

Vorrei sapere se il prezzo della #liberazione di #Cecilia #Sala è stato l’accordo tra #Meloni e #Musk su #StarLinkFatemi indovinare: #Trump rinuncia all’estradizione di #Abedini e in cambio l’Italia si affida alla tecnologia di MuskL’I… Leggi la discussione

#Cecilia #Sala arrestata, è in carcere in isolamente, Il Ministro degli esteri italiano è un genio: Cecilia Sala sta bene sta in cella singola...Si vabbé, sta a vedere che gli toccherà pagare il suplemento per la suite Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

Cecilia Rodriguez è incinta:”La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti” - "Come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere" così Cecilia Rodriguez annuncia la sua gravidanza proprio in occasione della Festa della MammaL'articolo Cecilia Rodriguez è incinta:”La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

“Incinta? Vi dico tutto io”. Cecilia Rodriguez, la notizia la dà Ignazio Moser - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano il primo figlio? Sono settimane che il gossip ne parla, da giorni si ricorrono le voci di una possibile gravidanza della sorella di Belen. Addirittura si è detto che il grande annuncio ci sarebbe stato tra un mese circa, dopo che alcune rotondità notate dalle ultime foto social e frasi enigmatiche di lei avevano dato praticamente la certezza a fan ed esperti di cronaca rosa. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Cecilia Rodriguez è incinta? Spunta un pancino sospetto - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avranno presto un bambino? Alla Milano Fashion Week hanno notato tutti un pancino sospettoL'articolo Cecilia Rodriguez è incinta? Spunta un pancino sospetto proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Su questo argomento da altre fonti

Cecilia Rodriguez incinta di Moser, arriva l'annuncio ufficiale: scelto già il nome; Cecilia Rodriguez incinta: «Clara Isabel ti sei fatta desiderare ma eccoci qua». L'annuncio sui social; Cecilia Rodriguez incinta, l'annuncio nel giorno della festa della mamma: «Ti sei fatta desiderare molto, ora ascoltiamo il tuo cuoricino»; Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’annuncio della gravidanza, presto genitori di Clara Isabel. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cecilia Rodriguez è incinta: «Clara Isabel ti sei fatta desiderare. La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti» - Cecilia Rodriguez è incinta. L'atteso dolce annuncio arriva con un post social della showgirl e del marito Ignazio Moser . 🔗msn.com

Cecilia Rodriguez incinta: l'annuncio sui social. In arrivo Clara Isabel, prima figlia sua e di Ignazio Moser - "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a n ... 🔗msn.com

Cecilia Rodriguez è incinta! L'annuncio social e il nome: "Ti sei fatta desiderare molto" - La sorella di Belen e Ignazio Moser diventeranno presto genitori: la lieta notizia nel giorno della festa della mamma ... 🔗tuttosport.com