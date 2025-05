cecilia rodriguez è incinta e svela già il sesso e il nome del bebè

Cecilia Rodriguez è incinta . A rivelarlo è lei stessa nel giorno della Festa della mamma con un post dolcissimo dove mostra il pancino e svela in anteprima già il sesso e il nome scelto per il bebè . Dopo tanti rumors, misteri e indizi social sulla sua presunta gravidanza arriva la conferma. 🔗 Leggi su Today.it

Cecilia Rodriguez è incinta? - Cecilia Rodriguez è incinta?I rumors sulla possibile gravidanzaQuesta è la domanda che da settimane i fan della modella si pongono e di recente, le apparizioni pubbliche di Cecilia sembrano confermare i sospetti. D’altronde, i rumors si rincorrono da tempo e come spesso accade, più il tempo passa, più l’indiscrezione si fa concreta.L’indizio alla Milano Fashion WeekL’indizio che ha acceso il gossip arriva direttamente dalla Milano Fashion Week, dove la showgirl argentina ha sfilato in prima fila alla presentazione di Laura Biagiotti con un look che non è passato inosservato. 🔗Leggi su bollicinevip.com