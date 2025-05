Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | l’annuncio della gravidanza presto genitori di Clara Isabel

Dopo settimane di indiscrezioni, la coppia ha confermato l’arrivo della loro prima figlia con un post su Instagram. Un annuncio che segna un nuovo capitolo nella loro storia d’amore 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’annuncio della gravidanza, presto genitori di Clara Isabel

Segui queste discussioni sui social

Vorrei sapere se il prezzo della #liberazione di #Cecilia #Sala è stato l’accordo tra #Meloni e #Musk su #StarLinkFatemi indovinare: #Trump rinuncia all’estradizione di #Abedini e in cambio l’Italia si affida alla tecnologia di MuskL’I… Leggi la discussione

#Cecilia #Sala arrestata, è in carcere in isolamente, Il Ministro degli esteri italiano è un genio: Cecilia Sala sta bene sta in cella singola...Si vabbé, sta a vedere che gli toccherà pagare il suplemento per la suite Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Incinta? Vi dico tutto io”. Cecilia Rodriguez, la notizia la dà Ignazio Moser - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano il primo figlio? Sono settimane che il gossip ne parla, da giorni si ricorrono le voci di una possibile gravidanza della sorella di Belen. Addirittura si è detto che il grande annuncio ci sarebbe stato tra un mese circa, dopo che alcune rotondità notate dalle ultime foto social e frasi enigmatiche di lei avevano dato praticamente la certezza a fan ed esperti di cronaca rosa. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Terremoto in casa Rodriguez: è gelo tra Belen, Cecilia e Ignazio Moser - Terremoto in casa Rodriguez. È gelo tra Belen Rodriguez, la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser. Come fa notare […]Continua a leggere Terremoto in casa Rodriguez: è gelo tra Belen, Cecilia e Ignazio Moser su Perizona.it 🔗Leggi su perizona.it

Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato furiosamente: rapporto distrutto, c’entra Ignazio Moser? - Il legame tra Belen e Cecilia Rodriguez è sempre stato considerato tra i più solidi dello showbiz italiano, fatto di complicità, affetto e presenze costanti l’una nella vita dell’altra. Eppure, in queste ore, qualcosa sembra essersi incrinato in modo profondo. Le indiscrezioni parlano chiaro: le due sorelle argentine avrebbero litigato furiosamente, al punto da smettere completamente di parlarsi.Una frattura che scuote la famiglia Rodriguez e che, secondo alcuni, coinvolgerebbe direttamente anche Ignazio Moser, marito di Cecilia. 🔗Leggi su donnapop.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Belen e Cecilia non parlano più, Moser non c'entra (e lei è incinta), nuove rivelazioni sulla lite tra le sorelle Rodriguez; Cecilia e Belén non si parlano più ma Ignazio non c'entra, cosa succede nella famiglia Rodriguez; Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano una bambina, l’annuncio nel giorno della festa della mamma; Belen e Cecilia, nuove indiscrezioni sulla lite: c'entra la figlia in arrivo di Chechu e Ignazio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’annuncio della gravidanza, presto genitori di Clara Isabel - Dopo settimane di indiscrezioni, la coppia ha confermato l’arrivo della loro prima figlia con un post su Instagram. Un annuncio che segna un nuovo capitolo nella loro storia d’amore ... 🔗vanityfair.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori: l'annuncio della gravidanza e il nome del bebè! - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno genitori: la coppia ha annunciato, infatti, di essere in dolce attesa del primo figlio e con un post sui social ha svelato anche il nome e il sesso del f ... 🔗comingsoon.it

Cecilia Rodriguez incinta: «Clara Isabel ti sei fatta desiderare ma eccoci qua». L'annuncio sui social - Cecilia Rodriguez è incinta. L'atteso dolce annuncio arriva con un post social della showgirl e del marito Ignazio Moser. «Ciao topolina, come tutte le ... 🔗msn.com