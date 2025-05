Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano una bambina l’annuncio nel giorno della festa della mamma

Milano, 11 maggio 2025 – CeciliaRodriguez e IgnazioMoseraspettano una bambina. Dopo settimane di rumors, la coppia ha deciso di confermare la notizia tramite un post sui rispettivi profili Instagram. E, per farlo, ha scelto il giornodellafestadellamamma. Immediati e numerosi i messaggi di amici, colleghi e follower.l’annuncio Instagram“Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi”, ha scritto Cecilia accanto a una carrellata di fotografie che immortalano il ‘pancino’. E ha proseguito: “La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano una bambina, l’annuncio nel giorno della festa della mamma

