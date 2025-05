“Cecilia e Belén non si parlano più ma Ignazio non c’entra” cosa succede nella famiglia Rodriguez

Torna la crisi familiare che starebbero vivendo Belén e Cecilia Rodriguez già da qualche tempo. Tra i motivi di questa interruzione di rapporti non ci sarebbe l'ombra di Ignazio Moser: "Al centro delle incomprensioni ci sarebbero le poche attenzioni che Belen avrebbe riservato a Cecilia, soprattutto in questo momento particolare della sua vita in cui è in attesa della sua prima figlia". 🔗Leggi su Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Belén e Cecilia Rodríguez non si parlano più? “Stavolta è rottura…” - Voci di tensioni familiari sostengono che le sorelle Rodríguez abbiano litigato duramente, forse per gelosie e incomprensioni nate durante un party, mettendo in crisi il loro legame da sempre considerato indissolubileL'articolo Belén e Cecilia Rodríguez non si parlano più? “Stavolta è rottura…” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

Belén e Cecilia Rodriguez non si parlano più, Emma ha aperto il locale più ricercato di Roma e Sabrina Ferilli fa la diva - 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni domenica tra le anteprime della newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch 🔗Leggi su vanityfair.it

La criminologa spiega che quando i giudici parlano di crudeltà e stalking intendono cose ben precise, diverse dal senso comune. E questo non mette in discussione la gravità di quello che Turetta ha fatto - Punto primo. «Si ritiene che l’aver inferto 75 coltellate non sia stato per Turetta un modo per inferire con crudeltà o fare scempio della vittima ma una conseguenza dell’inesperienza e dell’inabilità». Punto secondo. «Non si ravvisano elementi anche solo sintomatici che consentano di ritenere che Giulia abbia vissuto un grave stato di ansia, turbamento e paura anche per la propria incolumità». Per queste due motivazioni, rese note dai giudici della Corte d’Assise di Venezia che hanno condannato all’ergastolo Filippo Turetta, non sono state riconosciute le aggravanti di crudeltà e stalking. 🔗Leggi su iodonna.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: