C' è un' altra Serie A a Pisa | è quella conquistata dal Cus Hockey maschile

Con sette vittorie un pareggio e nessuna sconfitta la promozione era nell’aria, ma la conferma definitiva è arrivata sabato 10 maggio presso il campo Giorgio Arnaldi di Genova dove il Cus Pisa ha battuto il Genova 80 per 2-1. Complice il risultato sul campo di Torino dove il Rassemblement è stato. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - C'è un'altra Serie A a Pisa: è quella conquistata dal Cus Hockey maschile

Segui queste discussioni sui social

#Pisa, #Corrado: “Abbiamo restituito la dignità alla piazza”https://gianlucadimarzio.com/corrado-pisa-p… Leggi la discussione

PISA: “FACCIAMO DA NOI”IL FESTIVAL SULL’ABORTO A CURA DI OBIEZIONE RESPINTA https://www.radiondadurto.org/2025/05/08/pisa-facciamo-da-noi-il-festival-sullaborto-a-cura-di-obiezione-respinta/ #obiezionerespinta #transfemminismo #aborto #N… Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

Serie A, Milan-Como 2-1: altra vittoria in rimonta! | LIVE News - Alle ore 18:00 c'è Milan-Como a 'San Siro': ecco a voi il LIVE con la diretta testuale della partita dei rossoneri di Sérgio Conceição 🔗Leggi su pianetamilan.it

Serie C – Pineto-Milan Futuro 2-1: non basta un super Quirini, altra sconfitta - Il commento del match, valevole per la 31^ giornata di Serie C del girone B, fra Pineto e Milan Futuro, terminata 2-1 🔗Leggi su pianetamilan.it

Pio Esposito avvia la rimonta dello Spezia col Pisa: sono 14 in Serie B! - Francesco Pio Esposito ha siglato la rete del 2-2 con cui lo Spezia ha agguantato il risultato nella sfida casalinga contro il Pisa. Per il calciatore di proprietà dell’Inter sono 14 reti in Serie B.IN GOL – Francesco Pio Esposito è andato nuovamente in rete nel match che lo Spezia sta vincendo contro il Pisa con il punteggio di 3-2. Ormai non si tratta più di una novità, trattandosi del quattordicesimo messo a segno in questa stagione di Serie B da parte dell’attaccante italiano. 🔗Leggi su inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

C'è un'altra Serie A a Pisa: è quella conquistata dal Cus Hockey maschile; C'è un'altra Serie A a Pisa: è quella conquistata dal Cus Hockey maschile; Pisa in Serie A, la festa non finisce mai. Il presidente Corrado: “Spero che Pippo rimanga”; Pisa in Serie A, la rosa ai raggi X: cosa manca e chi può sorprendere. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pisa in A, Samp per evitare la C, Spezia e Carrarese per confermare gli obiettivi: questa sera torna Serie B Social Club - "Il ritorno in Serie A del Pisa fa vivere emozioni forti non solo nella città della torre ma in tutta la Toscana sportiva. Il Pisa, calcisticamente parlando, è una realtà… Leggi ... 🔗informazione.it

Pisa in serie A - Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori dalla Toscana e Umbria in tempo reale. 🔗lanazione.it

Serie B 2025: il Pisa è in Serie A dopo 34 anni! Cosenza in C - Serie B 2025 – La trentasettesima giornata del campionato di Serie B ha regalato emozioni contrastanti e sancito importanti verdetti. Il Pisa, nonostante la sconfitta di misura per 1-0 sul campo del B ... 🔗informazione.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: