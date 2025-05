C’è Politeama Spring Dance Si balla con That’s Amore E tante canzoni di una volta

Ricordi, suggestioni romantiche, divertimento e un pizzico di nostalgia con i talenti del Balletto di Siena, per l’ultimo appuntamento della rassegna PoliteamaSpringDance. That’sAmore, in scena mercoledì 14 maggio (alle 21), riavvolgerà il nastro per cullare il pubblico sulle note delle più belle e famose canzoni italiane dagli anni Trenta a Settanta, con le voci di Mina, Celentano, Gino Paoli e tanti altri interpreti, in un omaggio al Belpaese più felice e spensierato.Un balletto neoclassico che non vuole essere una rievocazione di grandi amori giovanili dal sapore ribelle ma che, grazie alle coreografie firmate da Marco Batti, promette di accendere i cuori anche delle generazioni di oggi, in un abbraccio di corpi all’unisono con le note: batticuori, sorrisi, risate e lacrime accompagneranno gli spettatori fino al brano che dà il nome allo spettacolo, That’sAmore. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C’è Politeama Spring Dance. Si balla con That’s Amore. E tante canzoni di una volta

Potrebbe interessarti su Zazoom: Amazon Spring Sales: con Reolink risparmi fino al 40% - Reolink , leader innovativo nella tecnologia visiva intelligente per la casa e aziende, annuncia oggi offerte imperdibili per gli Spring Sales di Amazon, con sconti fino al 40% dal 25 al 31 marzo su alcuni dei suoi prodotti più venduti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spring Dance. Al Politeama una première - Dalle pagine del bestseller di Stefania Auci, riadattate per il piccolo schermo dal regista Paolo Genovese, al racconto a passo di danza di una delle saghe familiari più avvincenti dell’Ottocento. Musiche originali e magia di corpi in movimento per la prima nazionale del balletto "La Sicilia dei fratelli Florio – l’inizio" che debutterà lunedì 28 aprile (alle 21) al Politeama con la compagnia FloDance, emanazione artistica di "Florence Dance Festival", nell’ambito della rassegna "Politeama Spring Dance": un bel modo per festeggiare con un giorno d’anticipo la Giornata internazionale della ... 🔗Leggi su lanazione.it

Perugia. Centro Danza Fedon Joannou trionfa al “Chieti Spring Dance” con premi e riconoscimenti speciali - Una pioggia di premi per il Centro Danza Fedon Joannou al prestigioso concorso “Chieti Spring Dance”, tenutosi lo scorso 26 aprile nella splendida cornice del Teatro Marrucino. La manifestazione, che ha richiamato giovani talenti da tutta Italia, ha rappresentato un’importante occasione di confronto, crescita e visibilità per i partecipanti.Gli allievi del centro umbro si sono distinti con risultati eccellenti in diverse categorie, portando a casa primi posti, menzioni speciali e preziose borse di studio. 🔗Leggi su laprimapagina.it

A Lecco arriva Spring Lab: una giornata di creatività, design e ispirazioni di primavera - Spazio Oto Lab a Lecco si prepara a sbocciare con Spring Lab, l’evento che celebra la primavera attraverso creatività, design e artigianato. Sabato 12 aprile, dalle 10 alle 20, lo spazio eventi di via Mazzucconi 12 ospiterà un’intera giornata dedicata al bello, alla natura e alla creatività... 🔗Leggi su leccotoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Gaetano Miraglia - Sotto il Ponte Video Gaetano Miraglia - Sotto il Ponte

Ulteriori approfondimenti disponibili online

C’è Politeama Spring Dance. Si balla con That’s Amore. E tante canzoni di una volta; Danza, a Prato debutta La Sicilia dei fratelli Florio - l'inizio; Angela Finocchiaro chiude la stagione di prosa del Politeama con Il calamaro gigante; Beatrice Magnolfi: “Il Politeama verso i cent’anni: diventa Fondazione e rinnova la platea”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Politeama Spring Dance: Marga Nativo firma il nuovo balletto ispirato alla saga dei Florio - La rassegna «Politeama Spring Dance» non finisce qui: ultimo appuntamento mercoledì 14 maggio con «That’s Amore», sempre alle 21, una produzione del Balletto di Siena con regia e coreografia di Marco ... 🔗notiziediprato.it

Spring Dance. Al Politeama una première - emanazione artistica di "Florence Dance Festival", nell’ambito della rassegna "Politeama Spring Dance": un bel modo per festeggiare con un giorno d’anticipo la Giornata internazionale della ... 🔗lanazione.it

politeama spring dance - Dalle pagine del bestseller di Stefania Auci, riadattate per il piccolo schermo dal regista Paolo Genovese, al racconto a passo di danza di una delle saghe familiari più avvincenti dell’Ottocento. … ... 🔗notiziediprato.it