Cauet | Contro il Torino qualche rotazione è obbligata! La ThuLa? Per me la coppia d’attacco più forte del mondo…

Cauet: «Contro il Torinoqualcherotazione è obbligata! La ThuLa? Per me la coppiad’attacco più forte del mondo.» Le parole dell’ex giocatoreCosi Benoit Cauet, ex centrocampista dell’Inter, intervistato ai microfoni di Sky SportSU Torino INTER- «L’Inter dopo una partita storica Contro il Barcellona dovrà fare qualcherotazioneobbligata. Andare a Torino non è mai facile ma i nerazzurri dovranno comunque provare a sfruttare un eventuale passo falso del Napoli»CHI L’HA IMPRESSIONATA Contro IL BARCELLONA?- «Sono tanti.L’Inter è stata straordinaria e ogni giocatore ha risposto alla grande. E’ stata una sfida magica. Tra tutti voglio citare Lautaro, che ha dimostrato tantissimo: si era fatto male, non era al 100% e ha lottato per esserci. Io penso che lui sia l’emblema di questa squadra. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cauet: «Contro il Torino qualche rotazione è obbligata! La ThuLa? Per me la coppia d’attacco più forte del mondo…»

Segui queste discussioni sui social

#Cauet https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Cauet mis en examen pour viols et agression sexuelle, bientôt de retour à l'antenneIl va reprendre la tranche matinale en direct de la station musicale Europe 2, de 7 h à 11 h, dès la f… Leggi la discussione

Affaire Cauet : Garde à vue et nouvelles révélations sur les accusations d'extorsionSous le coup de plusieurs #accusations depuis plus d'un an, Sébastien #Cauet, #animateur emblématique et #producteur, voit son #dossier prendre une tournur… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Contro il logorio della vita moderna si può prender qualche precauzione per migliorare la propria routine. - Il “logorio della vita moderna” è fatto anche di stress. Il problema nasce quando questo diventa cronico e porta con sé un aumento prolungato del cortisolo, il cosiddetto “ormone dello stress”, appunto. Livelli elevati di cortisolo a lungo termine possono compromettere il sistema immunitario, disturbare il sonno e alterare l’umore. Ma il benessere psicofisico non dipende solo dal contenimento di questo ormone: aumentare i livelli di serotonina ed endorfine, gli ormoni del benessere, è altrettanto importante. 🔗Leggi su iodonna.it

Vuelle contro Torino: sfida incerta tra allenamenti e imprevisti - L’unica certezza della settimana più pazza del mondo è l’avversaria. La Vuelle si prepara ad affrontare Torino e quindi studia come fermare gli uomini di coach Moretti, in particolare i due americani, la guardia Kevion Taylor (18+25 il suo bottino nei due confronti diretti) e il lungo Ife Ajayi, che è sempre stato un osso duro nelle due partite di stagione regolare (26+17 i suoi punti nelle due gare con Pesaro). 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Incidente a Torino: auto sportiva salta il cordolo, invade la carreggiata opposta e finisce contro un'altra vettura - Un rocambolesco incidente è avvenuto nella prima serata di oggi, lunedì 10 marzo 2025, in corso Trapani a Torino. Un'auto Jaguar che viaggiava in direzione di piazza Rivoli, poco dopo l'incrocio con corso Peschiera, ha sbandato saltando il cordolo che separa le due carreggiate andandosi a... 🔗Leggi su torinotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cauet: Col Barça sfida magica. Lautaro è l'emblema di questa Inter, con Thuram sono perfetti. Poi sullo scudetto...; Cauet: “Napoli, col Torino non è scontata. L’Inter ha evidenziato stanchezza mentale”; Napoli-Torino, il pronostico a sorpresa di Cauet: Risultato non scontato; ON AIR - Cauet: Napoli-Torino, risultato non scontato, la squadra granata se la giocherà. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cauet: "Col Barça sfida magica. Lautaro è l'emblema di questa Inter, con Thuram sono perfetti". Poi sullo scudetto... - "L'Inter dopo una partita storica contro il Barcellona dovrà fare qualche rotazione obbligata", ha detto l'ex centrocampista nerazzurro Benoit Cauet, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha par ... 🔗msn.com

Napoli-Torino, il pronostico a sorpresa di Cauet: "Risultato non scontato" - Benoit Cauet, allenatore ed ex calciatore di Inter, Como, Torino e PSG, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 1 Station Radio, per parlare della partita che gli azzurri giocheranno domani contro ... 🔗msn.com

Cauet: "Napoli, col Torino non è scontata. L'Inter ha evidenziato stanchezza mentale" - Il Napoli si appresta ad affrontare il Torino al Maradona ... il più complicato impegno contro la Roma di Claudio Ranieri. Sulla partita degli azzurri Benoit Cauet, allenatore ed ex calciatore ... 🔗tuttomercatoweb.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: