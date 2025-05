Catapulte elettromagnetiche in azione | cosa può fare la nuova portaerei Fujian della Cina

In un filmato diventato virale sui social cinesi vediamo in azione il sistema di catapulta elettromagnetica con la vista di un velivolo non identificato che sfreccia sul ponte dellaportaerei 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Catapulte elettromagnetiche in azione: cosa può fare la nuova portaerei Fujian della Cina

Potrebbe interessarti su Zazoom: Referendum 8-9 giugno: lavoro, cittadinanza e voto da remoto, cosa cambia e come si vota - Domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno, dalle ore 7 alle 23 e dalle 7 alle 15, gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque referendum abrogativi.

Se ne parla anche su altri siti

Calenda chiude il congresso di Azione “Da Meloni atto di coraggio. Conte e Salvini sono la stessa cosa” - ROMA (ITALPRESS) – “Ieri abbiamo invitato la Meloni e siamo nella destra, quando sono andato al congresso della Cgil eravamo nella sinistra… Cari amici, sapete chi non ha mai paura di confrontarsi con le persone diverse? Chi ha chiara la propria identità. Avete paura di una foto con Meloni o con Landini? Sono molto grato alla presidente del Consiglio è stato un atto di coraggio come per me andare alla Cgil, noi siamo così, diciamo le cose che pensiamo”. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Cosa c’è dietro al blackout in Spagna e Portogallo? “Non si esclude l’azione deliberata” - Roma, 29 aprile 2025 – È iniziata la conta dei danni del maxi blackout che ieri ha colpito Spagna, Portogallo e (per poche ore) anche il sud della Francia. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per sabotaggio, al momento sembrano escludere l’ipotesi cyberattacco. Mentre la Spagna cerca di fare luce sulle cause, nche Palazzo Chigi è in allarme: convocata per i prossimi giorni una riunione a livello tecnico del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. 🔗Leggi su quotidiano.net

“Helena… Ecco cosa succede”. Delirio fuori dal Grande Fratello, pronta un’azione clamorosa - Situazione turbolenta attorno al Grande Fratello, in vista del penultimo atto e della finale prevista per lunedì 31 marzo. A due giorni dalla semifinale del 24 marzo, c’è chi ha fatto sapere che potrebbe succedere di tutto nel momento in cui Helena non dovesse qualificarsi per l’ultima puntata e quindi essere estromessa dal gioco.Assomigliano tanto a minacce verso il Grande Fratello le considerazioni di alcuni utenti, che adorano Helena e che non hanno intenzione di vederla eliminata. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Cina, il varo della Fujian la terza portaerei di Pechino Video Cina, il varo della Fujian la terza portaerei di Pechino

Se ne parla anche su altri siti

In azione la catapulta elettromagnetica: svelato il sistema della portaerei cinese Fujian; La Cina schiera l'anti F-35: cosa può fare il nuovo caccia J-31; La USS Gerarld R. Ford attraversa l’Atlantico e si esercita con la NATO; La Cina muove tre portaerei: la mossa senza precedenti del Dragone. 🔗Ne parlano su altre fonti