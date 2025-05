Castelpoto corsa tra pioggia e sorrisi | gli atleti della Sannio Runners conquistano con forza e simpatia

Tempo di lettura: 2 minutiUna gara dura, resa ancora più impegnativa dalla pioggia fitta che ha accompagnato ogni passo dei podisti lungo il percorso collinare del paese sannita. Eppure, tra il grigiore del cielo e il fango sotto i piedi, a brillare sono stati i sorrisi e la determinazione degli atletidellaSannioRunners Dropexpress, capaci di trasformare una domenica difficile in una festa di sport e passione.Daniela, Anna, Luca, Nicola e Gian Nicola: cinque nomi, cinque storie di corsa e carattere. Hanno affrontato ogni salita con grinta e ogni curva con il cuore leggero, trascinando il pubblico e gli altri atleti con la loro simpatia contagiosa. Più che una semplice competizione, per loro è stata un’occasione per dimostrare che la forza non sta solo nelle gambe, ma soprattutto nello spirito con cui si affrontano le sfide. 🔗Leggi su Anteprima24.it

