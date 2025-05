Castello della Rancia riapertura speciale nella Notte dei musei

Una Notte dei museispeciale, quella di sabato prossimo a Tolentino, perché vedrà anche la riapertura del CastellodellaRancia e del torrione dopo i lavori di restauro post sisma. Il programma è stato presentato ieri dal sindaco Mauro Sclavi e dall’assessore alla cultura Fabio Tiberi con l’assessore al turismo Diego Aloisi, i consiglieri Samanta Casali e Fabio Montemarani, Edoardo Costantini di Zagreus e Arianna Iommi di Hub62029. Questa XVII edizione del Grand tour dei musei delle Marche prevede anche un servizio di navetta gratuito per collegare il centro storico al CastellodellaRancia con l’area camper e il Poltrona Frau Museum (orari e fermate si possono trovare sul sito del Comune).Il CastellodellaRancia, chiuso al pubblico dall’aprile 2024, riaprirà i battenti con tutte le sue collezioni, come il Museo civico archeologico Silverj e la Mostra sul Mesolitico (sfalcio dell’area verde incluso) sabato, 17 maggio, alle 17. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castello della Rancia, riapertura speciale nella Notte dei musei

Castello della Rancia riaperto prima dell'estate - Tolentino, 24 marzo 2025 - Castello della Rancia, Biennale internazionale dell’umorismo nell’arte, Biblioteca Filelfica e associazioni. Parte da qui l’assessore ai beni e alle attività culturali di Tolentino Fabio Tiberi, insediatosi da circa un mese. Innanzitutto la riapertura del Castello della Rancia, chiuso per lavori post-sisma dal marzo 2024. “Il cantiere termina questi giorni ma è previsto un riallestimento dei musei in tempi brevi, ad esempio nella parte del Mesolitico, per garantire la piena fruibilità di questo monumento-simbolo di Tolentino – spiega l’assessore -. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Riapertura tribunale, riunione della Commissione speciale a Sala Consilina - Si è riunita ieri, presso l'Aula Consiliare del Comune, la Commissione speciale dedicata alla riapertura del Tribunale di Sala Consilina. L'incontro, che ha visto la presenza dell'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, ha rappresentato un... 🔗Leggi su salernotoday.it

La Notte dei Musei al Castello della Rancia - L’obiettivo è riaprire il Castello della Rancia per la Notte dei Musei, il 17 maggio. A dare l’annuncio è l’assessore ai beni e alle attività culturali di Tolentino Fabio Tiberi. I lavori di riparazione del danno, miglioramento sismico e restauro sono durati circa un anno; l’edificio era chiuso al pubblico per questi interventi post-sisma dall’aprile 2024. Il progetto era stato finanziato dalla presidenza del consiglio dei ministri con il fondo dell’otto per mille dell’Irpef devoluto dai cittadini alla diretta gestione statale per l’anno 2020; un finanziamento di circa un milione e 200mila ... 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

