Cassano nuova gestione Il bar della stazione un’istituzione dal 1846

Buone notizie, il sindaco Fabio Colombo ha dato l’annuncio dell’assegnazione, da parte di Rfi, a nuovo gestore del bar. Resta da capire quando il locale riaprirà. Dalla gloria al degrado, è lunga la storia del bar dellastazione ferroviaria. Da sempre punto di riferimento per i pendolari, il bar in stazione ha attraversato quasi due secoli di storia, dall’apertura nel 1846 fino alla demolizione nel 2013. La trasformazione urbana spesso cancella tradizioni e pezzi di memoria collettiva.Bruno Margutti, cassanese 68enne residente da sempre vicino alla ferrovia, non nasconde l’amarezza per il cambiamento. "Vedere una pista ciclabile al posto del vecchio bar mi fa piangere il cuore. La demolizione di quell’edificio ha cancellato una parte importante della mia infanzia". Racconta così ricordando il celebre Caffè dellastazione chiuso nel 2013 per far spazio alla pista ciclopedonale sopraelevata sulla tangenziale. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cassano, nuova gestione. Il bar della stazione un’istituzione dal 1846

