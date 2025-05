TREVI "Siamo francamente meravigliati dal clamore che sta assumendo la vicenda e ci vediamo costretti a replicare respingendo fortemente qualsiasi accusa sul punto". Così il sindaco Ferdinando Gemma sul Caso della consigliera neomamma a cui è stato negato di partecipare da remoto al consiglio comunale. "Si è agito nel massimo rispetto di un regolamento che, come già evidenziato, è stato peraltro predisposto dalla precedente Amministrazione di cui facevamo parte tre consiglieri su quatto dell’attuale opposizione (compresa la consigliera Dalila Stemperini) – così Gemma – .Non c’è e non c’è mai stata nessuna intenzione da parte del presidente del consiglio comunale di ostacolare la partecipazione di alcuno dei consiglieri ma, all’opposto, un forte senso istituzionale finalizzato a garantire il certo e sicuro espletamento delle procedure amministrative nel rispetto dei diritti dei medesimi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Federica Pellegrini a Le Iene: Sul caso Sinner trattamento diverso, ma non l'ho accusato - Federica Pellegrini è tornata a parlare del caso Sinner nel corso di un’intervista con Nicolò De Devitiis andata in onda su Le Iene, dopo le numerose critiche ricevute sui social.

Caso Bornaghi: "Una consigliera e due partiti" - Passare da un movimento politico all’altro è operazione vista più volte anche nell’ambito politico locale. Un modo di fare politica che porta ad essere protagonista in minoranza e nello stesso tempo avversario del proprio partito di appartenenza nelle file della maggioranza. Quello di Cassano d’Adda diventa dunque un consiglio comunale “promiscuo” con la leader della civica Cassano Obiettivo Comune all’opposizione ma con tessera in tasca di Forza Italia, partito di maggioranza. 🔗 Leggi su ilgiorno.it

Treviglio, la consigliera comunale di FdI: «In caso di gravidanza giusto dimettersi» - Nel comune di Treviglio, provincia di Bergamo, il Consiglio ha respinto la proposta di permettere ai consiglieri di partecipare da remoto in caso di necessità, come una gravidanza a rischio o la nascita di un figlio. La mozione, presentata dalla capogruppo del Pd Matilde Tura, mirava a garantire la continuità dell’impegno istituzionale senza dover rinunciare al ruolo politico. «Possibilità tecnicamente fattibile, già messa in atto da sindaco e assessori con le giunte in videoconferenza, e già sperimentata senza particolari problemi da ospiti che si sono collegati da remoto per relazionare al ... 🔗Leggi su lettera43.it