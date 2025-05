Caserma a Lacchiarella Restyling terminato Edificio più sostenibile migliorati gli alloggi

E stata inaugurata alla presenza del comandante provinciale dell’Arma, il generale Pierluigi Solazzo, la nuova Caserma dei carabinieri di via XXV Aprile. L’intervento, frutto di un appalto pubblico da 860mila euro, di cui 90mila sostenuti dal Comune e il resto dai fondi PNRR, ha permesso di realizzare un adeguamento sismico con efficientamento energetico del complesso di edifici preesistenti, risalenti agli anni ‘80, comprendente gli uffici e gli alloggi. Le operazioni, avviate a luglio 2024, hanno portato a un notevole salto di classe energetica per tutto il complesso che comprende uffici, alloggi e camerate. L’Edificio è passato da una classe E a una classe A1; un risultato che consentirà da subito di ottenere i primi risparmi in bolletta e che nei prossimi 40 anni porterà a una riduzione di emissioni di Co2 pari a 13. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caserma a Lacchiarella. Restyling terminato. Edificio più sostenibile migliorati gli alloggi

