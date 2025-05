Case e voti Torricelli dopo la condanna a quattro anni | Continuerò la mia battaglia

Lecce torna al centro dell'attenzione con una sentenza che ribalta le accuse contro Antonio Torricelli, ex amministratore della città. Dopo 43 anni di dedizione al servizio pubblico, la condanna in primo grado di quattro anni, ridotta rispetto ai sei richiesti, apre la strada a una riflessione sulla giustizia e sull'impatto delle accuse infamanti sulla vita di un uomo che ha sempre agito con onore e dignità.

LECCE – Una sentenza che ha sgombrato il campo da capi d’accusa “diffamanti che hanno disastrato e distrutto una vita per 43 dedicata all’amministrazione della città, sempre con onore dignità e onesta”.Così Antonio Torricelli, condannato in primo grado a quattroanni a fronte dei sei. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Case e voti, Torricelli dopo la condanna a quattro anni: “Continuerò la mia battaglia”

“Case e voti”, tre politici condannati, ma cadono l’associazione e diverse ipotesi di reato - L'ex assessore Attilio Monosi rischiava più di tutti: ma dai nove anni invocati, si è scesi a una pena a tre e mezzo. Cinque per Luca Pasqualini, quattro per Antonio Torricelli. Assolto Damiano D'Auti ... 🔗lecceprima.it