Carlos Alcaraz fatica un set poi batte Djere ed è agli ottavi agli Internazionali d’Italia

Carlos Alcaraz, talentuoso tennista murciano, fa il suo debutto negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia con una vittoria convincente su Laslo Djere, chiudendo il match con un punteggio di 7-6(2) 6-2. Dopo un’ora e 43 minuti di gioco, Alcaraz si prepara a confrontarsi con il russo Karen Khachanov sul prestigioso Campo Centrale, pronto a mostrare il suo talento sulla terra rossa romana.

CarlosAlcaraz giocherà martedì, per la prima volta in carriera, gli ottavi di finale agliInternazionalid’Italia. Il murciano avanza ancora al Foro Italico di Roma battendo per 7-6(2) 6-2 il serbo Laslo Djere. Ci sarà dunque la sfida con il russo Karen Khachanov al termine di quest’ora e 43 minuti in sessione serale sul Campo Centrale.Primi game un po’ particolari per il match: Alcaraz risale da 0-30 in quello d’apertura, Djere annulla due palle break consecutive nel secondo e lo stesso murciano ne fronteggia una nel terzo. Ed è quello buono per il serbo, che vede Alcaraz sbagliare con annesso guadagno del vantaggio. Questo, però, se ne va nel sesto gioco, quando il numero 3 del mondo si riprende di forza il maltolto. C’è anche un tweener dell’iberico a far esaltare il pubblico (benché l’occasione sia segnata più che altro da Djere che sbaglia una facile volée), ma in generale l’equilibrio rimane inalterato fino alle fasi inoltrate del parziale. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz fatica un set, poi batte Djere ed è agli ottavi agli Internazionali d’Italia

