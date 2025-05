Carlo Conti ricorda mamma Lolette | Ogni tanto la sogno La mia roccia

Abbiamo ancora in mente l’immagine di CarloConti, conduttore irreprensibile e uomo tutto d’un pezzo, durante la prima conferenza stampa di Sanremo 2025, quando si è lasciato andare a una sincera commozione parlando di mammaLolette. Un’immagine a cui normalmente non siamo abituati e che ci ricorda una verità assoluta: il cortocircuito delle emozioni tocca ciascuno di noi allo stesso modo.CarloConti, il ricordo di mammaLoletteEra l’11 febbraio quando CarloConti, durante la conferenza stampa della prima serata di Sanremo 2025, si mostrava senza “armatura”: lacrime sincere ricordando la donna che lo ha cresciuto, mammaLolette, scomparsa nel 2002. Al Corriere della Sera, l’11 maggio, nel giorno della Festa della mamma, Conti ha voluto ricordare la sua roccia, la donna che gli ha permesso di diventare l’uomo che è oggi, un grande conduttore, una brava persona, un marito e un padre. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carlo Conti ricorda mamma Lolette: “Ogni tanto la sogno. La mia roccia”

Carlo Conti e il ricordo della mamma: «Una roccia, senza di lei non sarei arrivato» - «Una roccia coi capelli grigi». Questo il ricordo del conduttore Carlo Conti nei confronti della madre, Lolette, mancata nel 2002 a 81 anni. A Elvira Serra sul Corriere della Sera, in occasione della festa della mamma, ricostruisce i ricordi d’infanzia con lei e le sfide che ha affrontato anche con il suo aiuto. «La notte faceva assistenza in ospedale, per poter stare con me di giorno, ma già la mattina andava a fare le pulizie a casa di altri, e sotto Natale aiutava una cartoleria come commessa. 🔗Leggi su open.online

“Mi capita di sognare mia mamma Lolette. Se da piccolo piccolo fosse morta lei anziché mio padre, non so se sarei quello che sono”: Carlo Conti a cuore aperto - “Senza mia mamma Lolette non so se sarei quello che sono”. È una confessione intima, a cuore aperto, quella che Carlo Conti affida al Corriere della Sera proprio nel giorno in cui si celebra la Festa della Mamma. La sua è scomparsa più di vent’anni fa, nel 2002 a 81 anni, ma ha lasciato un segno indelebile nella sua vita. E ha fatto in tempo a vedere che quel figlio per il quale aveva sognato il posto fisso stava diventando un numero uno della tv italiana. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

