Carlo Conti chi era la mamma Lolette | Papà è morto quando avevo 18 mesi mamma è stata tutto

CarloConti è nato il 13 marzo 1961 a Firenze e i suoi genitori sono la mamma Lolette e il Papà Giuseppe Conti. La madre è diventata vedova molto presto, esattamente 18 mesi dopo la nascita del figlio che poi sarebbe diventato un famoso conduttore, e lo stesso CarloConti ha raccontato qualcosa di più sulla perdita del padre attraverso alcune interviste. Secondo il racconto di CarloConti, la mamma lo ha educato con regole precisissime, comprese quelle della vita domestica: “Anche se eravamo soltanto io e lei, era importante che a pranzo e a cena la tavola fosse apparecchiata, era il momento in cui ci incontravamo per stare insieme e chiacchierare.“.In un’intervista del 2018 al Corriere della Sera disse: “Mia mamma mi fece da madre ma soprattutto da padre. Non aveva una lira. Aveva speso tutto in cure sperimentali, inutili. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Carlo Conti, chi era la mamma Lolette: “Papà è morto quando avevo 18 mesi, mamma è stata tutto”

