Carlo Conti celebra la madre Lolette con emozione

Un tributo toccante alla figura materna che ha segnato la vita del conduttore Il ricordo di CarloConti per la madreLolette nella Festa della Mamma

NE VEDREMO DELLE BELLE: CARLO CONTI CELEBRA IL VARIETÀ, IL TALENTO E LA DETERMINAZIONE - Non c’è più spazio per il varietà in tv? Carlo Conti ne inventa uno nuovo, nel formato di un inedito show-talent (versione 2.0 dei classici “talent-show”, come afferma): dieci primedonne dello spettacolo, un palcoscenico, una sfida irripetibile.Sabato 22 marzo, in prima serata su Rai1, debutterà “Ne Vedremo delle Belle“, una produzione di Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. 🔗Leggi su bubinoblog

Carlo Conti: «Mia madre mi donò il primo 45 giri. Al supermercato tutti la fermavano per me. Mi comprò una 127 usata arancione» - Il conduttore: «La notte faceva assistenza in ospedale per poter stare con me di giorno». Il successo: «Al supermercato tutti iniziarono a fermarla per complimentarsi» 🔗Leggi su xml2.corriere.it

Carlo Conti torna a parlare della madre e svela l’ultimo ricordo toccante - Il conduttore Carlo Conti ha avuto modo di ricordare con affetto e grande emzione sua madre che si è presa cura di lui per tutta la vita. 🔗msn.com

Carlo Conti ricorda l’amore incondizionato di sua madre Lolette durante il Festival di Sanremo 2025 - Durante il Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha reso omaggio alla madre Lolette, ricordando il suo amore incondizionato e i sacrifici che hanno segnato la sua vita e carriera. 🔗ecodelcinema.com

Carlo Conti ricorda la mamma: «Una roccia, la rivedo in mia moglie Francesca» - Carlo Conti ha sempre ricordato con affetto sua madre Lolette, che si è dedicata completamente a lui dopo la morte del padre Giuseppe, scomparso per un tumore ai polmoni quando lui aveva ... 🔗msn.com

