Cardoso Juventus | il giocatore del Betis Siviglia è nel mirino dei bianconeri ma che concorrenza! Le ultime

CardosoJuventus: il calciatore del BetisSiviglia osservato speciale dei bianconeri, ma c'è concorrenza! Le ultimissime in casa Juve Cardoso è uno dei nomi più recenti accostati alla Juventus per il rafforzamento del centrocampo. Il centrocampista del BetisSiviglia ha attirato l'attenzione della dirigenza bianconera, che lo sta seguendo con interesse, sebbene non siano ancora

Roma Juventus, Tudor rispolvera questo giocatore in difesa: occuperà quella posizione di campo. La scelta ufficiale! - di Redazione JuventusNews24Roma Juventus, Tudor ha deciso! Per la difesa riecco quel giocatore: arriva la scelta ufficiale!Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Roma Juve, match che va chiudere la 31^ domenica del campionato di Serie A. Igor Tudor ha finalmente sciolto ogni dubbio in merito all’undici titolare, specie per quanto riguarda la composizione del terzetto arretrato.L’assenza di Federico Gatti per infortunio ha permesso a Pierre Kalulu di riguadagnare i galloni della titolarità, che si è già destreggiato nel corso della sfida contro il Genoa. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Afena-Gyan Juventus Next Gen, Brambilla dà un consiglio all’attaccante: «È un giocatore generoso, ma se fosse più preciso…» - di Redazione JuventusNews24Afena-Gyan Juventus Next Gen, Brambilla parla del suo attaccante: ecco le sue parole dopo la sconfitta contro il Team AltamuraMassimo Brambilla ha parlato della prestazione di Felix Afena-Gyan al termine di Juventus Next Gen Team Altamura. Ecco le sue parole sull’ex attaccante della Roma.AFENA-GYAN – «È un giocatore molto generoso, dà l’anima in campo. Fosse più preciso all’interno dell’area di rigore sfrutterebbe situazioni migliori in area e diventerebbe decisivo. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Estigarribia consiglia la Juventus: «Lui sarebbe un acquisto fantastico, è un campione! C’è un giocatore che mi ha colpito dei bianconeri» - di Redazione JuventusNews24Estigarribia, doppio ex di Juve Atalanta, ha rilasciato queste dichiarazioni nel giorno del big match dell’Allianz Stadium. Le paroleIntervistato da Tuttosport, il doppio ex Marcelo Estigarribia ha parlato così nel giorno di Juve Atalanta.CHE JUVE ATALANTA SI ASPETTA – «Una partita spettacolare e giocata da viso aperto da entrambe le squadre. Conta solo vincere, perciò ci sarà da divertirsi». 🔗Leggi su juventusnews24.com

Cardoso Juve, il nuovo nome in regia arriva dalla Spagna: cifre, concorrenza e identikit del centrocampista del Real Betis che intriga i bianconeri - Cardoso Juve, il nuovo nome in regia arriva dalla Spagna: tutti i dettagli sul possibile futuro del centrocampo bianconero Il calciomercato Juve pensa già al futuro soprattutto a centrocampo dove Doug ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato: la Juventus starebbe seguendo Johnny Cardoso, centrocampista del Real Betis - A poche giornate dalla fine del campionato, la Juventus si sta già muovendo in ottica mercato valutando con una certa attenzione Johnny Cardoso, centrocampista del Real Betis. 🔗it.blastingnews.com

Jashari Juve, individuato il centrocampista del futuro? Chi è il mediano del Bruges monitorato dai bianconeri: tutte le sue caratteristiche - Jashari Juve, individuato il centrocampista del futuro? Gli aggiornamenti sull’ultimo nome del giocatore del Bruges Uno degli ultimi nomi accostati al calciomercato Juventus è quello di Jashari, centr ... 🔗juventusnews24.com