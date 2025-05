Cardoso Juve | il centrocampista del Betis Siviglia è sotto torchio da parte della dirigenza bianconera ma la concorrenza è folta La situazione

CardosoJuve: la dirigenzabianconera monitora attentamente il centrocampista, ma la concorrenza è folta. Come stanno le coseJohnny Cardoso è una delle ultime idee che riguardano il calciomercato Juve in merito alla campagna di rafforzamento del centrocampo. Il centrocampista del BetisSiviglia piace molto alla dirigenzabianconera, il quale lo starebbe monitorando da vicino. Tuttavia, a quest’azione non avrebbero ancora fatto seguito dei contatti.Lo riferisce sul proprio profilo X Matteo Moretto. Il giornalista parla di un discorso in fase embrionale, anche se ci sarà da sbrigarsi, se si vuole affondare il colpo. Molti club europei sono interessati. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cardoso Juve: il centrocampista del Betis Siviglia è sotto torchio da parte della dirigenza bianconera, ma la concorrenza è folta. La situazione

Segui queste discussioni sui social

#Tudor: “Cosa manca alla #Juve per tornare grande? Non posso commentare cosa sarebbe successo, se fossi arrivato dalla preparazioneCon 2-3 pezzi si può avere squadra di altissimo livello; perché già così è una squadra forte al netto dell… Leggi la discussione

#Baroni: “La sconfitta sarebbe stata ingiustaPrimo tempo contratto da parte di entrambe le squadreAbbiamo commesso un solo errore e #Juve ci ha punito, ma poi non ci siamo disuniti e creato condizioni per pareggiareAvessimo fatto 1-1… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Cardoso Juve, il nuovo nome in regia arriva dalla Spagna: cifre, concorrenza e identikit del centrocampista del Real Betis che intriga i bianconeri - di Redazione JuventusNews24Cardoso Juve, il nuovo nome in regia arriva dalla Spagna: tutti i dettagli sul possibile futuro del centrocampo bianconeroIl calciomercato Juve pensa già al futuro soprattutto a centrocampo dove Douglas Luiz sembra destinato a lasciare i bianconeri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi seguiti dalla Vecchia Signora è quello di Jonny Cardoso del Real Betis. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Tonali Juve: c’è una data cerchiata sul calendario per l’assalto al centrocampista. La mossa di Giuntoli per portarlo a Torino, novità importanti - di Redazione JuventusNews24Tonali Juve: quando Giuntoli potrebbe affondare il colpo per arrivare al centrocampista del Newcastle. I dettagli e cosa può succedereSecondo Repubblica, la finestra di calciomercato dall’1 al 10 giugno sarà importante per la Juve, perché cercherà di spingere per alcuni colpi in modo da metterli subito a disposizione di Igor Tudor per il Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Davide Dell’Erba Juve: occhi sul baby centrocampista del Bayern Monaco! Chi è e qual è la situazione in chiave Next Gen - di Redazione JuventusNews24Davide Dell’Erba Juve: piace il centrocampista classe 2004 in forza al Bayern Monaco! Chi è e qual è la situazione per la Next GenSecondo quanto riferito da Sky Sport, la Juve ha messo nel mirino Davide Dell’Erba per rinforzare la Juventus Next Gen in vista della prossima stagione. In forza nella seconda squadra del Bayern Monaco (21 presenze e 3 gol fin qui), Dell’Erba è un classe 2004 nato in Germania da genitori italiani. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cardoso Juve: l'interesse c'è, ma la concorrenza è folta!; Juventus: ecco chi può arrivare al posto di Douglas Luiz, l’addio è scritto; Tuttosport - Cardoso per la Juventus, sostituisce Douglas Luiz; Cardoso Juve: cifre, concorrenza e identikit del nuovo nome. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cardoso Juve, il nuovo nome in regia arriva dalla Spagna: cifre, concorrenza e identikit del centrocampista del Real Betis che intriga i bianconeri - Cardoso Juve, il nuovo nome in regia arriva dalla Spagna: tutti i dettagli sul possibile futuro del centrocampo bianconero Il calciomercato Juve pensa già al futuro soprattutto a centrocampo dove Doug ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato: la Juventus starebbe seguendo Johnny Cardoso, centrocampista del Real Betis - A poche giornate dalla fine del campionato, la Juventus si sta già muovendo in ottica mercato valutando con una certa attenzione Johnny Cardoso, centrocampista del Real Betis. 🔗it.blastingnews.com

Jashari Juve, individuato il centrocampista del futuro? Chi è il mediano del Bruges monitorato dai bianconeri: tutte le sue caratteristiche - Jashari Juve, individuato il centrocampista del futuro? Gli aggiornamenti sull’ultimo nome del giocatore del Bruges Uno degli ultimi nomi accostati al calciomercato Juventus è quello di Jashari, centr ... 🔗juventusnews24.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: