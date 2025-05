Capaci il Comune si schiera con la Palestina | un flash mob contro la guerra in Medio Oriente

Dopo l'approvazione in Giunta a febbraio della delibera con cui si chiedeva al Governo di riconoscere lo Stato della Palestina come entità sovrana, nell'ottica di un rilancio del processo di pace in MedioOriente, ieri alle 19 l'amministrazione comunale di Capaci si è riunita sotto la sede di.

