Canoa slalom i convocati dell’Italia per gli Europei | De Gennaro torna sul canale dell’oro olimpico

La stagione internazionale della canoa slalom prenderà il via da Vaire-sur-Marne, sede delle gare di Parigi 2024. Dal 14 al 18 maggio si svolgeranno gli Europei senior, dove verranno assegnati i titoli continentali della canoa slalom e del cross kayak. L'Italia sarà rappresentata da 13 atleti, di cui 7 uomini e 6 donne, pronti a competere per l'oro e a misurarsi con i migliori dell'Europa.

Partirà da Vaire-sur-Marne, sede delle gare di Parigi 2024, la stagione internazionale della Canoaslalom: come di consueto la nuova annata agonistica si apre con gli Europei senior, che si terranno nella località francese dal 14 al 18 maggio.Si assegneranno i titoli continentali della Canoaslalom e del cross kayak, e saranno nel complesso 13 gli azzurri al via, con 7 uomini e 6 donne: l'oro olimpico Giovanni De Gennarotorna in gara sul canale che lo ha consacrato a Parigi 2024 e sarà impegnato sia nel K1 maschile che nel cross kayak.Canoa velocità, i convocatidell'Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: 23 azzurri a SzegedI convocatidell'ItaliaKAYAK MASCHILEC.S. CARABINIERI: Giovanni DE Gennaro, Xabier FERRAZZIC.S. AERONAUTICA MILITARE: Marcello BEDAGR. SP. MARINA MILITARE: Michele Giuseppe PISTONIKAYAK FEMMINILEGR.

