Cani e gatti in aereo anche i più grandi potranno viaggiare in cabina | le nuove regole

L’Enac, l'Ente nazionale dell'aviazione civile, aggiornerà le norme attuali relative al trasporto in volo di animali domestici di grande taglia: si introduce la possibilità di portarli in cabina e non più nella stiva pressurizzata, come previsto fino ad ora. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Cani e gatti in aereo, anche i più grandi potranno viaggiare in cabina: le nuove regole

Potrebbe interessarti su Zazoom: Conclave: cresce il consenso su Robert Francis Prevost, chi è il cardinale statunitense tra i più quotati al Soglio Pontificio - Dopo la prima fumata nera del Conclave, si rafforza l’ipotesi che il cardinale Robert Francis Prevost, 69 anni, possa diventare il primo papa statunitense della storia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gatti e cani in aereo: le nuove regole rendono più semplice viaggiare con gli animali - Cambiano le regole per chi viaggia con gli animali domestici al seguito: da oggi sarà più facile portare i propri gatti e cani in aereo, senza limiti di peso 🔗Leggi su vanityfair.it

Aerei, per cani e gatti sarà più semplice viaggiare in cabina - Cani e gatti in cabina e non più in stiva. Sono in arrivo novità per il trasporto degli animali domestici a bordo degli aerei. Lunedì 12 maggio il consiglio di amministrazione dell'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, è pronto ad aggiornare le norme che allargano la possibilità di... 🔗Leggi su cataniatoday.it

Bau Bau Boeing, cani e gatti in aereo, arriva la svolta: da oggi Fido ha il posto anche in aereo. Allacciate cinture e pettorine - Ottime notizie per chi non può separarsi dai propri amici a quattro zampe, soprattutto in alta quota. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha introdotto un’importante novità che renderà i viaggi aerei con cani e gatti decisamente più agevoli, con grande sollievo – e indubitabili facilitazioni – per chi viaggia e non deve sottoporsi allo stress all’abbandono (e della relativa organizzazione casalinga da improntare a fronte di una trasferta di lavoro o di un viaggio di piacere funestato dal complicato lascito). 🔗Leggi su secoloditalia.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Serpente abbandonato in un cortile di XXII Marzo Video Serpente abbandonato in un cortile di XXII Marzo

Ne parlano su altre fonti

Più facile volare con cani e gatti in cabina; Trasportare un cane in aereo: regole 2025 e consigli; Viaggi, sui voli nazionali di Ita animali in cabina fino a 10 kg; Cani e gatti in cabina e non più nella stiva. Il sogno di Debora per un volo senza barriere. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online