Campi Flegrei scadenze fiscali sospese per il bradisismo

In seguito al terremoto che ha colpito i CampiFlegrei nel mese di marzo, il Governo ha disposto la proroga delle scadenzefiscali, per consentire alla popolazione di dedicarsi alle attività di ricostruzione e al ripristino della normalità. Sono quindi sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti tributari e contributivi con scadenza compresa tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025. Lo rivela FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.Per chi vale la prorogaLa misura riguarda i soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, all’interno degli immobili:danneggiati e sgomberati per inagibilità in seguito a specifici provvedimenti, a causa dei terremoti del 13 e 15 marzo 2025 che hanno colpito l’area dei CampiFlegrei;danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata richiesta la verifica di agibilità a seguito degli stessi eventi sismici e per i quali è stato disposto lo sgombero per inagibilità. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Campi Flegrei, scadenze fiscali sospese per il bradisismo

Segui queste discussioni sui social

Una terra popolata, testimonianze dai campi profughi palestinesi di Aida e Dheisheh #campi'profughi #Approfondimenti #disoccupazione #rifugiati #arresti #Aida Leggi la discussione

Stampa Rassegnata 282 6-12Gen#aggressionestudenti #StampaRassegnata #ToscanaAeroporti #ritodelpresente #sicurezzalavoro #autorizzazione #Rischiosorvoli #accalarentia #autocisterne #combustibili #edificazione #michelangelo #pianirischio #… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Campi flegrei, Caso: “In piazza a Roma per chiedere al Governo misure urgenti” - Non solo in piazza contro il riarmo. Caso: “Abbiamo voluto portare la voce del territorio flegreo con uno striscione dietro il quale hanno sfilato centinaia di cittadini”“Siamo a Roma con tanti cittadini flegrei per chiedere al Governo un impegno chiaro verso un territorio che ha bisogno di risposte, di abitazioni, scuole, ospedali sicuri, di un forte aiuto alle attività imprenditoriali e non certo di nuove armi”. 🔗Leggi su puntomagazine.it

Campi Flegrei, il sisma non da tregua alla popolazione - Ancora scosse sia ieri che oggi. La più forte questa mattina all’ora di pranzo, non si segnalano danni a personeTrema ancora ancora la terra nei campi flegrei. Una nuova scossa fa eco a quelle (più forti) di ieri. Stavolta la magnitudo è di 3.9 gradi della scala Richter. Sono le 13.30 circa quando i cittadini di Pozzuoli, Napoli fino a tanti comuni della città metropolitana devono nuovamente lasciare le abitazioni per sicurezza e riversarsi in strada. 🔗Leggi su puntomagazine.it

Campi Flegrei: terremoto, insulti razzisti sui social, Geolier denuncia “battutacce” - “Vesuvio erutta” e “abbiamo un sogno nel cuore”, slogan che richiamano cori da stadio cantati in chiave anti Napoli, sono stati riproposti nei commenti ai post sui social network e agli articoli dei quotidiani sul terremoto di magnitudo 4.4 che si è verificato nella notte nell’area dei Campi Flegrei. Diverse le segnalazioni da parte degli utenti sulla presenza di commenti a sfondo razzista, come già capitato in occasione delle precedenti crisi legate al bradisismo nell’area flegrea. 🔗Leggi su ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Campi Flegrei, scadenze fiscali sospese per il bradisismo; Fisco, sospesi tutti gli adempimenti nei Campi Flegrei colpiti dal terremoto del 13 marzo; Campi Flegrei, sospesi gli adempimenti fiscali fino al 31 agosto; Sospensione versamenti per i Campi Flegrei: dl 65 2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fisco, sospesi tutti gli adempimenti nei Campi Flegrei colpiti dal terremoto del 13 marzo - Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede la sospensione dei versamenti tributari in scadenza dal 13 marzo al 31 agosto 2025 ... 🔗italiaoggi.it

Sospensione versamenti per i Campi Flegrei: dl 65 2025 - Il testo del decreto 65 2025 GU con l'ampliamento delle misure per la ricostruzione per le regioni alluvionate (Emilia, Marche, Toscana) e interventi anche per i Campi Flegrei ... 🔗fiscoetasse.com

Alluvioni Marche e bradisismo Campi Flegrei: nuove misure del Governo - Campi Flegrei: sospensioni fiscali e sostegno alle famiglie Per far fronte agli effetti del fenomeno bradisismico che continua a interessare l’area dei Campi Flegrei, il decreto legge approvato il 30 ... 🔗edotto.com