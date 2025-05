Cammina per le vie del centro e riconosce l' e-bike rubata al figlio

In breve da Zazoom:

Nel tardo pomeriggio di una tranquilla giornata di primavera, un padre passeggiando per via Santa Croce a Trento ha avuto un’improvvisa rivelazione: l’e-bike che aveva regalato al figlio, rubata tempo prima, era proprio davanti ai suoi occhi. A bordo c’era un cittadino straniero. Senza esitazioni, ha chiamato il 112, pronto a fare la sua parte per recuperare ciò che era stato sottratto alla sua famiglia.

Stava Camminando in via Santa Croce a Trento quando ha notato l’e-bike che tempo prima aveva regalato al figlio­ – al quale poi è stata rubata – a bordo della quale c’era un cittadino straniero. A quel punto non ci ha pensato due volte ed ha composto il 112.Tutto è successo nel tardo. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Cammina per le vie del centro e riconosce l'e-bike rubata al figlio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cammina per le vie del centro e riconosce l'e-bike rubata al figlio - Stava camminando in via Santa Croce a Trento quando ha notato l’e-bike che tempo prima aveva regalato al figlio­ – al quale poi è stata rubata – a bordo della quale c’era un cittadino straniero. A quel punto non ci ha pensato due volte ed ha composto il 112.Tutto è successo nel tardo... 🔗Leggi su trentotoday.it

Scippata della borsetta mentre cammina per le vie del centro: 87enne finisce in ospedale - Ottantasettenne canicattinese finisce al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo da dove i medici, mantenendo la prognosi riservata, ne dispongono il ricovero. L'anziana è caduta pesantemente sul selciato a causa di uno scippo, messo a segno da due balordi in sella ad un ciclomotore.Ad... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

Inseguimento per le vie del centro, ritrovata l'auto: a bordo la probabile refurtiva di un colpo messo a segno - ANCONA – Era stata inseguita dalla polizia per le vie del centro, ma gli occupanti dopo aver fatto perdere le loro tracce l'hanno abbandonata con al suo interno quella che probabilmente era la refurtiva di un colpo messo a segno. Gli agenti hanno ritrovato e sequestrato l'autovettura che, nel... 🔗Leggi su anconatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Cammina per le vie del centro e riconosce l'e-bike rubata al figlio; Mentre cammina in centro riconosce la bici elettrica che aveva regalato al figlio (e che era stata rubata): interviene la polizia; Totti e Ilary a passeggio per il centro di Roma: con le mascherine nessuno li riconosce; Cammina per le vie del centro e riconosce l' e-bike rubata al figlio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia