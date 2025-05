Cambiamenti in vista | lavori in via Carducci e al ponte sul Tavollo

Domani sarà un lunedì di cantieri importanti per la Regina. Al via i lavori di asfaltatura su via Carducci con la strada che resterà chiusa al traffico dalle ore 7.30 alle ore 17.30 per tutta la durata del cantiere. E l’intervento previsto potrebbe durare 7 giorni lavorativi, salvo rallentamenti dovuti a condizioni meteorologiche avverse o imprevisti tecnici. La strada verrà asfaltata con realizzazione della segnaletica orizzontale.Ma sempre domani partiranno anche i lavori straordinari di manutenzione al ponte pedonale metallico sul porto canale Tavollo, che unisce le due sponde di Cattolica e Gabicce Mare, rappresentando un nodo di comunicazione a livello turistico fondamentale, specie in questo periodo e nei prossimi mesi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cambiamenti in vista: lavori in via Carducci e al ponte sul Tavollo

