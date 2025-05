Calo dei prezzi di benzina e diesel a giugno 2025

Secondo Goldman Sachs entro la metà del 2025 i prezzi dei carburanti potrebbero subire un Calo significativo, a causa di vari fattori legati principalmente alle decisioni dell’Opec+ riguardanti la produzione di greggio e alla possibile recessione globale.Nel mondo dell’energia, infatti, le previsioni sul prezzo del petrolio sono un tema centrale per milioni di consumatori, imprese e governi, poiché influenza l’andamento dei prezzi della benzina e del diesel insieme ad altri fattori, tra cui le decisioni politiche, le dinamiche di mercato e le previsioni globali sul futuro delle risorse energetiche.L’Opec+ aumenta la produzioneGoldman Sachs, una delle principali banche di investimento globali, il 6 maggio 2025 ha ridotto le proprie previsioni relative al prezzo del petrolio per la seconda metà del 2025, dopo le decisioni dell’Opec+ riguardo l’aumento della produzione di greggio. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Calo dei prezzi di benzina e diesel a giugno 2025

Segui queste discussioni sui social

Mercato smartwatch: Apple crolla, crescono Samsung e Xiaomi #Affari #Apple #AppleWatch #Calo #CounterpointResearch #Economia #GalaxyWatch #MercatoSmartwatch #Notizie #Orologio #Samsung #Smartwatch #SmartwatchPerBambini #Spedizioni #TechNew… Leggi la discussione

#ElezioniLiguria: #MarcoBucci in vantaggio nelle #proiezioni, #affluenza in #calo https://www.liberoreporter.it/2024/10/cronaca/elezioni-liguria-marco-bucci-in-vantaggio-nelle-proiezioni-affluenza-in-calo.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium… Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Prezzi benzina e diesel stabili nonostante calo delle quotazioni internazionali - Le quotazioni internazionali dei raffinati calano sotto il peso dei dazi ma in attesa che gli effetti scendano a valle, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel risultano per ora poco mosse. Lo afferma Quotidiano energia sottolineando che il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,771 euro al litro (1,770 la rilevazione del 2 aprile), con le compagnie tra 1,761 e 1,788 euro al litro (no logo 1,762). 🔗Leggi su quotidiano.net

Prezzi dei carburanti in calo: benzina e diesel più economici - Continuano a calare i prezzi dei carburanti dopo la decisa flessione del prezzo del petrolio. La benzina self service secondo le elaborazioni dalla Staffetta, è scambiata a 1,738 euro al litro (-11 millesimi, compagnie 1,741, pompe bianche 1,733) e il diesel self service a 1,635 euro al litro (-11, compagnie 1,639, pompe bianche 1,626). La benzina servito si vende in media a 1,881 euro al litro (-10, compagnie 1,922, pompe bianche 1,803), il diesel servito a 1,778 euro al litro (-10, compagnie 1,820, pompe bianche 1,696). 🔗Leggi su quotidiano.net

Prezzi carburanti in calo: Eni e Q8 riducono i prezzi di benzina e diesel - Con le quotazioni internazionali dei raffinati ancora in discesa, si registrano interventi all'ingiù degli operatori sulla rete carburanti. A muoversi sono in particolare Eni e Q8 che tagliano entrambe di un centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel. In attesa di recepire i ribassi, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa dei due prodotti risultano stabili. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 25 febbraio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in ... 🔗Leggi su quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Calo dei prezzi di benzina e diesel a giugno 2025; Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI; Carburanti: la benzina tocca i minimi dal 2021, prezzi mai così bassi da oltre 3 anni; Il prezzo della benzina scende ancora a maggio 2025: quanto costa fare il pieno?. 🔗Ne parlano su altre fonti

Prezzi diesel e benzina in discesa, mai così bassi negli ultimi 6 mesi - Il prezzo della benzina e del diesel continua a diminuire. Una discesa, quella dei principali carburanti ancora oggi in Italia, che non sembra arrestarsi e che ha toccato il valore più basso degli ... 🔗msn.com

Benzina sotto 1,7 euro: record dal 2021, giù anche il diesel - La benzina self scende a 1,699 euro/litro, minimo dal 2021. Prezzi in calo anche per diesel e quotazioni estere. Segnale positivo per famiglie e imprese, ma resta l'incognita sulla tenuta del trend ... 🔗msn.com

Prezzo benzina in calo, diesel al minimo dal 2022 - Prosegue il calo dei prezzi dei carburanti ... ai minimi dal 9 gennaio 2022. La benzina in modalità servito è venduta a 1,849 euro al litro (-3, compagnie 1,889, pompe bianche 1,771), il diesel ... 🔗tg24.sky.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: