Calendimaggio di Assisi 2025 | trionfa la Parte de Sotto nella settantesima edizione

È la Magnifica Parte de Sotto ad aggiudicarsi la settantesimaedizione del Calendimaggio di Assisi, il tradizionale evento che ogni anno trasforma la città serafica in un palcoscenico medievale a cielo aperto. Il verdetto è stato annunciato nella notte tra sabato e domenica, precisamente alle ore 1:29, al termine di quattro intensi giorni di sfide tra cortei storici, scene teatrali e gare canore.L’edizione2025, patrocinata dal Senato della Repubblica, dalla Regione Umbria, dal Comune di Assisi e dalla Fondazione Perugia, ha visto una Partecipazione straordinaria di pubblico e appassionati. Con questa vittoria, la Parte de Sotto porta il proprio palmarès a 32 successi, mentre la Nobilissima Parte de Sopra rimane in testa all’albo d’oro con 35 vittorie. Nell’albo figurano due edizioni non assegnate e un ex aequo. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

