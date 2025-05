Calciomercato Real Madrid vicino il rinnovo di Vinicius | cifre alla Mbappé svelati i dettagli!

Le ultime sul possibile rinnovo di contratto di Vinicius Junior, attaccante brasiliano, con il RealMadrid. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il RealMadrid avrebbe trovato un accordo per il rinnovo di contratto di Vinicius Junior. Il brasiliano prolungherà l’attuale accordo in scadenza nel 2027 fino al 30 . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Real Madrid, vicino il rinnovo di Vinicius: cifre “alla Mbappé”, svelati i dettagli!

Segui queste discussioni sui social

Kindness - let it break out everywhere#kindness #thoughtfulness #others #better #real #affection Leggi la discussione

The Difference Between Real Love and Fake Love: The Ultimate Lesson.https://michaeltheanon.blogspot.com/2025/05/the-difference-between-real-love-and.html#love #real #fake #mentalhealth #mind #awaken #light #clarity Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato. Ecco le ultime 🔗Leggi su pianetamilan.it

Calciomercato Milan, raddoppiato il valore di Alex Jimenez ma attenzione al Real Madrid: i dettagli - Calciomercato Milan, il terzino spagnolo ha raddoppiato il suo valore: attenzione al Real Madrid che può riprenderselo Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il terzino rossonero Alex Jimenez, acquistato dal Real Madrid la scorsa estate è diventato un giocatore indispensabile nella rosa di Conceicao. Il terzino spagnolo ha più che raddoppiato la […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Calciomercato Milan, Theo Hernandez nel mirino del Real Madrid! Dalla Spagna dicono… - Calciomercato Milan, Theo Hernandez torna in orbita Real Madrid? Si secondo le indiscrezioni spagnole. Ecco le ultime novità sul francese 🔗Leggi su pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Svolta Ancelotti: vicino l’accordo, firma a giugno; Real Madrid, Ancelotti sempre più vicino alla panchina del Brasile; Real Madrid, Vinicius vicino al rinnovo: pronti altri tre anni di contratto; Courtois vicino al rinnovo con il Real Madrid. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Svolta Ancelotti: vicino l’accordo, firma a giugno - L’avventura del tecnico italiano con il Real Madrid è praticamente terminata. E per l’allenatore presto ci potrebbero essere novità importanti Il Real Madrid e Carlo Ancelotti si separeranno ancora pr ... 🔗calciomercato.it

Il Real Madrid ha individuato il punto debole e cerca rinforzi in difesa: occhi su Saliba dell’Arsenal - Il Real Madrid ha individuato il punto debole e cerca rinforzi in difesa: occhi su Saliba dell’Arsenal Mentre si fa sempre più vicino l’acquisto a parametro zero di Trent Alexander-Arnold che ha annun ... 🔗calcionews24.com

Calciomercato Real Madrid – Bomba Ancelotti! Deciso il futuro del coach - Il Real Madrid prepara una vera e propria bomba per il suo futuro. Ecco tutti i dettagli su Carlo Ancelotti e sulla sua prossima avventura L'articolo Calciomercato Real Madrid – Bomba Ancelotti! Decis ... 🔗msn.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: