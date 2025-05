Calciomercato Milan Redmond per il futuro E c’è un retroscena

CalciomercatoMilan, i rossoneri potrebbero cercare altri talenti in giro per l'Europa anche per il Milanfuturo. Piace Zepiqueno Redmond 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Redmond per il futuro. E c’è un retroscena

Segui queste discussioni sui social

#Milan | Le ultime da Milanello: #Fofana e #Tomori regolarmente in campoLavoro a parte per #Bondo e #Sottil Leggi la discussione

Peccato non essere riusciti a finalizzarla ma ...quest'azione cosa è stata?? #Milan #Pulisic #giochidiprestigio Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Milan, ritorno al futuro per Joao Felix? L’indiscrezione - Joao Felix non rimarrà al Milan: nel prossimo calciomercato estivo farà ritorno al Chelsea per fine prestito. Ma ripartirà subito dopo 🔗Leggi su pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Abraham: futuro in dubbio. E Tare… - Milan, Igli Tare potrebbe diventare il nuovo ds rossonero. Tanti nodi da sciogliere: sul calciomercato la decisione sul futuro di Abraham 🔗Leggi su pianetamilan.it

Calciomercato Milan, Lorenzo Lucca: cresciuto con il poster di Zlatan Ibrahimovic. Sul futuro… - In vista della sessione estiva di calciomercato, il Milan osserva Lorenzo Lucca, che ha dichiarato di essere cresciuto con il poster di Zlatan IbrahimovicNel mercato invernale, Lorenzo Lucca poteva lasciare l’Udinese, sulle sue tracce c’erano il Milan che alla fine ha virato su Santiago Gimenez e la Roma di Claudio Ranieri, ma alla fine non si è concretizzato nulla ed è rimasto a Udine. Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’attaccante azzurro ha dichiarato di non essersi fatto prendere dalle voci su una possibile partenza. 🔗Leggi su dailymilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Milan, Redmond per il futuro. E c’è un retroscena; Milan, nuovi affari con il Feyenoord? Sondaggio per Hancko e spunta un retroscena a sorpresa su Redmond; Il Milan sfida la Juventus per David Hancko, nuovi affari col Feyenoord? Sondaggio per il difensore e il retroscena su Redmond; Milan scatenato sul mercato: occhi su Redmond, Mosquera e Luis Diaz. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan, nuovi affari con il Feyenoord? Sondaggio per Hancko e spunta un retroscena a sorpresa su Redmond - Il Milan guarda sempre in Olanda e all`Eredivisie per cercare di individuare i profili adatti a rendere sempre più competitiva la propria rosa. Nelle ultime due. 🔗calciomercato.com

Redmond Milan, interesse serio dei rossoneri: paragonato a un top europeo! - Redmond Milan, interesse serio dei rossoneri: paragonato a un top europeo! Segui le ultimissime sul club rossonero Il calciomercato Milan è interessato a Zepiqueno Redmond, una punta centrale olandese ... 🔗milannews24.com

Milan, il prossimo colpo sarà low cost: investimento sul talento del futuro - Il Milan guarda al futuro, nel mirino il baby fenomeno: può essere un affare. Il Milan, mentre si potrebbe riaprire clamorosamente il discorso Europa, deve guardare al mercato in vista della prossima ... 🔗msn.com